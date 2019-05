Un fost mare jucător de tenis: Simona are şanse mari la Roland Garros, se gândeşte să câştige din nou

Instagram Simona Halep

Fostul jucător de tenis Victor Hănescu susţine că Simona Halep, numărul 3 în clasamentul WTA, are şanse mari să câştige pentru a doua oară consecutiv turneul de Grand Slam de la Roland Garros, dar a precizat că nu îi va fi deloc uşor.



"Simona are şanse mari la Roland Garros, se gândeşte să câştige din nou, asta nu înseamnă că este uşor, deoarece este şi presiune mare", a afirmat fostul număr 26 ATP conform unui comunicat remis, vineri, AGERPRES.



Fostul tenisman, care a fost participat la Kids Day, eveniment organizat în cadrul turneului Dr. Oetker Junior Trophy, competiţie de categoria I în circuitul Tennis Europe rezervată jucătorilor sub 14 ani şi organizată la Centrul Naţional de Tenis din Capitală, a menţionat că simte "o emulaţie" în rândul copiilor după rezultatele Simonei Halep din ultmii ani.



"Mă bucur să fiu din nou printre copii. Junior Trophy e un turneu care deja spune mult pentru că are o participare internaţională numeroasă. Mă bucur să văd că există pasiune, că lumea vine către tenis. Proiectul numit Academia Victor Hănescu merge bine, au început să vină mulţi copii, mai ales după aceste rezultate minunate ale tenisului românesc. Se simte o emulaţie în rândul copiilor după rezultatele excelente ale Simonei Halep şi ale celorlalte fete. Şi tenisul masculin începe să prindă puţină putere, să crească, lucru care ne bucură", a adăugat Hănescu.



Alături de fostul jucător de tenis a mai schimbat mingi cu copiii în cadrul evenimentului Kids Day şi Alina Tecşor, antrenoarea echipei României de Fed Cup. "Mă bucur că am ajuns la a opta ediţie a turneului Dr. Oetker Junior Trophy şi că avem din ce în ce mai mulţi copii. Ne-am străduit ca de la an la an să fie un turneu cât mai puternic, iar acest lucru deja se vede, ajungând unul dintre cele mai puternice din Europa. Ne bucurăm că în faza finală a acestei competiţii sunt mulţi români, ceeea ce demonstrează că şi din spate vine o generaţie bună. Acum avem o echipă de aur la Fed Cup şi sper ca într-o bună zi să stăm cu trofeul pe masă", a declarat Alina Tecşor.

AGERPRES