Un nou antrenor la echipa de handbal masculin Minaur Baia Mare

imagean/Getty Images/iStockphoto Handball Handball

Clubul CS Minaur Baia Mare are un nou antrenor. Adrian Petrea a semnat pe un an cu echipa masculină de handbal, care este angrenată acum în trei competiţii, Liga Zimbrilor, Cupa României şi EHF European League, potrivit site-ului oficial al grupării.



Secundul lui Rareş Fortuneanu la echipa naţională de seniori a României, are 42 de ani și este din Bacău.

Fostul internaţional a mai antrenat HC Adrian Petrea Reşiţa, Dunărea Călăraşi, CSM Făgăraş, CSM Bacău.



Minaur Baia Mare a anunțat, pe 6 iulie, că renunţă la serviciile antrenorului francez Stephan Plantin, după ce acesta nu s-a prezentat la antrenamente.