Verdict nemilos pentru Simona Halep: hernie de disc

Simona Halep, numărul 1 mondial în tenisul feminin, a anunţat marţi, pe Facebook, că suferă de hernie de disc. Accidentarea sportivei din România pune sub semnul întrebării participarea acesteia la Turneul Campioanelor.

"Bună tuturor. Doream să vă ofer un rapid update. Am făcut RMN la spate şi am aflat că am hernie de disc. Voi discuta cu doctorii în zilele următoare, dar sper să revin cât mai curând. Vă voi ţine la curent cu noutăţile. Vă mulţumesc pentru susţinere'', a scris Halep. Problemele pe care românca, în vârstă de 27 de ani, le are la spate au determinat-o să abandoneze în primul tur al turneului de la Beijing, după doar 32 de minute de joc, în faţa tunisiencei Ons Jabeur.

Înainte de a primi verdictul din partea medicilor, Simona le-a explicat fanilor şi jurnaliştilor care o aşteptau pe aeroport, la venirea din China, motivele abandonului: "Eu am fost foarte pregătită înainte să plec, m-am dus cu încredere, cu o atitudine pozitivă, însă duminică, la antrenament, mi s-a blocat spatele complet şi nu am putut să fac mai nimic. Am stat vreo două zile la pat, după care am încercat uşor-uşor cu tratament. Mi s-a dat drumul la coloană, dar tot greu a fost să joc. Muşchiul a fost contractat destul de tare. După ce am făcut ace (n.r. - acupunctură) mi s-a dat drumul, însă a fost şi mai greu pentru că am jucat la Wuhan şi s-a dus şi pe picior puţin (n.r. - durerea). A fost greu. Nu regret că am jucat acel set la Beijing. Îmi place să fiu la limită, să renunţ atunci când chiar nu mai pot. Regret în schimb un pic că am continuat la Wuhan. Nu pot să fiu într-o formă OK dacă nu mă recuperez cu spatele. Prioritatea e să îmi revin, să mă recuperez. Darren a spus să am mare grijă cu spatele şi vom vedea ce se va întâmpla mai departe. Mi-a părut rău că a trebuit să bată atâta drum şi eu să nu pot juca. Dar ăsta este tenisul şi trebuie să acceptăm", a declarat Halep.

Aproape sigur, Simona Halep nu va mai participa la niciun turneu în acest an. Jucătoarea noastră mai trebuia să joace la Moscova și la Turneul Campioanelor de la Singapore. Sportiva a anunțat că medicii nu o vor supune unei intervenții chirurgicale.

Halep era programată să joace la turneul de la Moscova (15-21 octombrie), pentru care ceruse un wild-card, şi la Turneul Campioanelor, a cărui ultimă ediţie de la Singapore va avea loc între 21 şi 28 octombrie.