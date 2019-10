Turneul Campioanelor: Simona Halep are doar varianta victoriei pentru semifinală

Captura Video

După un început spectaculos la Turneul Campioanelor, învingând-o după un meci splendid pe Bianca Andreescu, Simona Halep a pierdut al doilea meci din grupă, împotriva Elinei Svitolina, în două seturi, 5-7, 3-6. În urma acestor rezultate, campioana noastră are mare nevoie de victorie în ultimul meci, contra Karolinei Pliskova.

Simona Halep nu a fost deloc în apele ei în meciul cu Elina Svitolina, a greșit foarte mult și, mai grav, a greșit în momentele decisive pe propriul serviciu. Cu 38 de erori neforțate, i-a fost foarte greu să țină aproape de ucraineancă. Svitolina a avut multe momente în care tot ce făcea era să returneze în teren și să aștepte greșeala Simonei, care, de cele mai multe ori a venit.

Bianca Andreescu s-a retras

Cel de-al doilea meci al zilei, dintre Bianca Andreescu și Karolina Pliskova, s-a terminat după numai un set, câștigat de jucătoarea din Cehia. Bianca a început foarte bine meciul, părând că domină autoritar disputa, a condus repede cu 2-0 în primul set, apoi a simțit o durere puternică la genunchi, „a trosnit ceva, am simțit foarte bine”, i-a spus ea medicului care a intrat pe teren. De atunci nu a mai câștigat decât un singur game datorat celor patru greșeli consecutive ale Pliskovei, în timp ce Bianca dădea clare semne că abia poate păși.

În această situație, pentru a se califica în semifinale, Simona are nevoie neapărat de victorie cu Pliskova. În acest moment, scorul dintre cele două rivale este 8-3 în favoarea jucătoarei din Constanța.

A fost un meci extrem de dificil, ambele am urmărit mingile, au fost schimburi lungi. Am jucat foarte bine, am stat bine în defensivă și sunt mulțumită de acest lucru. Cu siguranță mă așteptam la meciuri grele, am fost extrem de concentrată de la început. Speram să pot păstra nivelul de joc și asta am făcut.

Elina Svitolina