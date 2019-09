Volei masculin: Au fost stabilite patru meciuri în optimile campionatului mondial

S-au stabilit primele patru meciuri din optimile de finală ale Campionatului European de volei masculin care are loc în Belgia, Olanda, Slovenia şi Franţa, după încheierea partidelor din Grupa A şi C.



Franţa, care a câştigat Grupa A, va înfrunta Finlanda (21 septembrie), Italia va juca împotriva Turciei (22 septembrie), Rusia, clasată pe prima poziţie în Grupa C, va primi replica Greciei (21 septembrie), în timp ce Slovenia va întâlni Bulgaria (21 septembrie).



Rezultatele de miercuri:

Grupa A

Franţa - Italia 3-1 (25-22 22-25 25-21 25-22)

Portugalia - România 1-3 (21-25 25-19 18-25 23-25)

Clasament final: 1. Franţa 15 puncte, 2. Italia 12 puncte, 3. Bulgaria 9 puncte, 4. Grecia 3 puncte, 5. Portugalia 3 puncte, 6. România 3 puncte.



Grupa B

Belgia - Serbia 0-3 (19-25 21-25 19-25)

Germania - Slovacia 3-0 (25-23 30-28 25-19)

Clasament: 1. Serbia 12 puncte (4 jocuri), 2. Belgia 11 puncte (5 j), 3. Germania 7 puncte (4 j), 4. Slovacia 5 puncte (5 j), 5. Spania 3 puncte (4 j), 6. Austria 1 punct (4 j).



Grupa C

Finlanda - Turcia 3-2 (25-20 15-25 18-25 25-23 15-12)

Slovenia - Rusia 0-3 (21-25 21-25 21-25)

Clasament final: 1. Rusia 15 puncte, 2. Slovenia 9 puncte, 3. Turcia 7 puncte, 4. Finlanda 6 puncte, 5. Macedonia de Nord 6 puncte, 6. Belarus 2 puncte.



Grupa D

Olanda - Cehia 2-3 (18-25 25-18 20-25 25-22 14-16)

Ucraina - Estonia 3-0 (25-17 25-15 25-14)

Clasament: 1. Polonia 12 puncte (4 jocuri), 2. Olanda 10 puncte (5 j), 3. Ucraina 9 puncte (4 j), 4. Cehia 5 puncte (4 j), 5. Muntenegru 3 puncte (4 j), 6. Estonia 0 puncte (5 j).

AGERPRES