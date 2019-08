A început sesiunea a doua a Bacalaureatului. Candidații susțin proba scrisă la limba română

Cea de-a doua sesiunea a examenului de Bacalaureat începe miercuri cu proba scrisă la limba şi literatura română, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei Naţionale.



Pe 22 august, elevii din partea minorităţilor naţionale vor susţine proba scrisă la limba şi literatura maternă.



Proba obligatorie a profilului va fi susţinută pe 23 august iar pe 26 august - proba la alegere a profilului şi specializării.



Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A) se desfăşoară în zilele de 27 august şi 28 august, fiind urmată de evaluarea competenţelor în limba maternă (proba B) în 29 august. Evaluarea competenţelor digitale (proba D) are loc în zilele de 30 august şi 2 septembrie, iar evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională (proba C) este programată în zilele de 2 şi 3 septembrie.



Afişarea primelor rezultate, în centrele de examen şi pe site-ul bacalaureat.edu.ro, este prevăzută pentru data de 3 septembrie (până la ora 12,00). În aceeaşi zi, vor putea fi depuse contestaţiile, între orele 12,00 şi 16,00.



Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 7 septembrie.



Peste 43.500 de candidaţi s-au înscris în cea de a doua sesiune din acest an a examenului de Bacalaureat. Din totalul celor înscrişi, peste 28.700 de candidaţi provin din promoţia 2018 - 2019, iar peste 14.800 de candidaţi sunt din promoţiile anterioare.



Accesul candidaţilor în centrele de examen la probele scrise se face între orele 7,30 - 8,30, pe baza unui act de identitate valid, cu fotografie.



Timpul destinat redactării unei lucrări scrise este de trei ore, calculat din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate.



Pentru rezolvarea subiectelor candidaţii vor trebui să folosească numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor - doar creion negru. Pentru probele scrise la Matematică şi Geografie, candidaţii pot apela doar la instrumente de desen. La probele scrise, mijloacele de calcul sunt interzise, iar hârtia folosită este doar cea distribuită de asistenţi.



Toate sălile de examen au în dotare camere funcţionale de supraveghere audio-video, precizează MEN.



Nu este permis accesul cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc. care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor şi nici cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare.



Candidaţilor le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul.



Cei surprinşi în astfel de situaţii vor fi eliminaţi din examen, indiferent dacă materialele/ obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane şi indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. Drept consecinţă, nu vor mai putea participa la probele următoare şi vor fi lipsiţi de posibilitatea recunoaşterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale. De asemenea, aceşti candidaţi nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului, informează Ministerul Educaţiei.



MEN pune la dispoziţie linia Telverde (0800801100) pentru sesizarea eventualelor nereguli din cadrul examenului. Aceasta va fi disponibilă în perioada 21 - 22 august, respectiv luni, 26 august, între orele 8,00 - 16,00, iar vineri, 23 august, între orele 8,00 - 14,00.



Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, cumulativ: să susţină toate probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale; să susţină toate probele scrise şi să obţină nota 5 la fiecare dintre acestea; să obţină media 6 cel puţin la probele scrise.

