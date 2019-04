A-VIII-a Ediție-PoliFest 2019- Universitatea Politehnica Bucuresti, 11-13 Aprilie. Punţi durabile între Şcoală, Mediul Academic şi Angajator

Conferinţe ştiinţifice, workshop-uri, expoziţii de echipamente și noi tehnologii, expoziții de carte, prezentarea ofertelor educaţionale a facultăților, oportunități de angajare, peste 50 de companii de top și 15 Institute de Cercetare Științifică. “Student pentru o zi”, “Ziua porților deschise ” sau “Târg de Cariere”. Într-un singur cuvânt, PoliFest 2019, cel mai amplu eveniment educațional dedicat elevilor și studenților. Manifestarea este organizată de către Universitatea Politehnica din București și se va desfășura în perioada 11-13 Aprilie, 2019 în incinta celei mai prestigioase Instituții de Învățământ Tehnic din România.

Ajuns în 2019, la cea de-a-VIII-a ediție, PoliFest, un brand de referinţă al Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti, va reuni sub aceeași cupolă, în perioada 11-13 Aprilie, mii de participanţi, elevi, studenţi, părinţi, oameni de afaceri şi o multitudine de oportunităţi socio-profesionale. Cel mai mare eveniment de acest gen din mediul universitar românesc, PoliFest îşi va deschide oficial porţile joi,11 Aprilie, începând cu ora 10:00, în Amfiteatrul „Radu Voinea” - clădirea Rectoratului şi își propune să continue o frumoasă tradiție a colaborării dintre Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti și mediul socio-economic din România, prin angajatorii săi de top. La deschiderea oficială vor fi prezenţi, alături de alte oficialități, ministrul Educației, prof.univ.dr.Ecaterina Andronescu şi Niculae Bădălău , ministrul Economiei.

Peste 20.000 de elevi, studenți, părinți sau oameni de afaceri

Pe parcursul celor 3 zile ale PoliFest 2019 (11-13 Aprilie) vor avea loc conferinţe ştiinţifice, workshop-uri, expoziţii de echipamente și noi tehnologii, prezentări de oferte educaţionale ale facultăților, dar şi de oportunități de angajare, precum şi alte manifestări conexe. Totodată, facultățile din cadrul UPB vor participa, cu standuri proprii, la ZIUA PORȚILOR DESCHISE, ceea ce implică atât vizite în laboratoare sau amfiteatre pentru o cunoaștere cât mai bună a ofertei de studii și a perspectivelor de carieră, precum și posibilitatea acordată elevilor de liceu doritori, de a lua parte la unele cursuri, pentru o zi, în cadrul secțiunii STUDENT PENTRU O ZI.

„ Sperăm ca ediția din acest an să depășească pragul celor 15 000 de participanți care ne-au vizitat de-a lungul ediției precedente în contextul în care am lărgit aria evenimentelor incluse în PoliFest și am încercat totodată o amplificare a atractivității acestei manifestări educaționale” a declarat Mihnea Costoiu, Rectorul Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti.

Potrivit organizatorilor, la ediția din acest an a PoliFest se estimează un număr de 20.000 de participanți, mai mare cu aproximativ 5.000 de participanți față de numărul înregistrat la ediția din 2018. Este de menţionat faptul că , în cadrul PoliFest2019, Ministerul Crecetării va avea un stand propriu.

“Încă de la primele ediții, evenimentul s-a dovedit a fi cel mai mare de acest gen din România, la care au fost prezente toate părțile interesate de procesul educativ-formativ din universitatea noastră: liceeni, studenți, părinți, personal didactic, firme mari, mici și mijlocii, autorități centrale și locale, reprezentanți ai corpului diplomatic acreditați în țara noastră. Având la bază prestigiul universității noastre și oferta educațională diversă, demonstrate prin competențele absolvenților noștri, în acord cu cerințele pieței muncii actuale, ne dorim ca prin intermediul acestui eveniment să facilităm legătura dintre studenții universității noastre și mediul socio-economic, în scopul unei inserții cât mai adecvate a acestora pe piața muncii” a precizat Rectorul UPB, Mihnea Costoiu.

Zece mari Institute de Cercetare și peste 50 de companii de top

În premieră, anul acesta, PoliFest va fi și gazda a 10 mari Institute de Cercetare și Dezvoltare din România al căror interes față de valoarea învățământului academic din cadrul UPB a crescut gradual în ultimii ani. De asemenea, la eveniment vor participa atât reprezentanți ai mediului de afaceri (media ultimilor ani fiind de 50 de companii și antreprenori) dornici să îşi prezinte cele mai importante rezultate şi inovaţii din domeniu, împreună cu vaste oferte de angajare sau internship-uri precum şi reprezentanţi ai facultăţilor din universitate, cu scopul de a prezenta și de a oferi informații concrete legate de oferta educațională a UPB. O mare parte dintre companiile participante îşi vor prezenta activitatea, dar şi oferta de angajare, fie la standurile special amenajate, fie în cadrul conferinţelor proprii unde îşi vor promova inovațiile din domeniu. Standurile pentru companii vor fi amplasate în Clădirea Rectoratului, alături de standurile de prezentare a facultăţilor. Pentru mai multe detalii despre organizarea evenimentului accesați site-ul: www.polifest.ubp.ro