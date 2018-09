Admitere TOAMNA 2018. FACULTATEA de UTILAJ TEHNOLOGIC

În perioada 5 Septembrie - 12 Septembrie 2018 se fac înscrieri la concursul de admitere - sesiunea Septembrie 2018 - pentru locurile rămas neocupate la programele de studii universitare de licență. Dosarele cu actele de înscriere se depun la sediul facultatii: Calea Plevnei nr.59, Sector 1, Bucuresti sau la Rectorat UTCB , Bd. Lacul Tei nr. 122-124, Sector 2, Bucuresti de luni până vineri între orele 90.00-17.00.

Înscrierile se vor putea face şi online, pe site-ul : www.admitereonline.ro

Informaţii suplimentare la telefon 021.315.82.01 sau 0723.241.454 și la

e-mail: secretariatutilaj@utcb.ro; ioana_utcb@yahoo.com; sinucutcb@gmail.com

Facultatea de Utilaj Tehnologic are ramase locuri neocupate pentru admiterea în anul universitar 2018/2019, sesiunea septembrie, un număr de 37 locuri finanțate de la buget și 30 locuri cu taxă, la urmatoarele specializari:

UTILAJE TEHNOLOGICE PENTRU CONSTRUCTII – domeniul inginerie mecanica

MECATRONICA – domeniul mecatronica si robotica

Candidații pe locurile cu taxă sunt admiși în ordinea mediilor de la bacalaureat. Taxa anuală de școlarizare pentru anul universitar 2018/2019 va fi stabilită de senatul UTCB. Studenții admiși pe locurile cu taxă pot trece pe locurile bugetate, care se vacantează la finele fiecărui an universitar, după criterii de performanță și în ordinea rezultatelor profesionale obținute în anul respectiv.

Avantajele de a fi student la Facultatea de Utilaj Tehnologic sunt:

Locuri garantate in caminul UTCB;

Campuns situat in centrul capitalei langa Casa de Cultura a Studentilor, Opera Romana, Centrul Istoric al Bucurestiului;

Acces la sistem de burse de studiu, merit, sociale si burse internationale;

Stagii de practica in cadrul companiilor de top din domeniul utilajelor de constructii si nu numai;

Asistenta la angajare la finalizarea studiilor de licenta;

Orar flexibil, la cererea studentilor care sunt angajati;

Ce documente am nevoie să mă înscriu la admitere

1. Diploma de bacalaureat sau adeverinţa de absolvire (adeverinţa de absolvire doar pentru absolvenţii de liceu promoţia 2018). Aceste documente se depun în original sau copie legalizată. In adeverinţa de absolvire trebuie să fie precizate media generală a examenului de bacalaureat şi notele de la probele a examenului de bacalaureat;

2. Certificat de naştere – copie legalizată (sau copie xerox însoţită de prezentarea originalului);

3. Două fotografii tip buletin de identitate

4. Chitanţă de plată a taxei de admitere în valoare de 100 lei sau după caz adeverinţele necesare obţinerii scutirii de la plata taxei. !!! Candidatii care se inscriu cu diploma de bacalaureat in original, in perioada inscrierilor 05 -12.09.2018, beneficiaza de scutire de taxa de admitere in valoare de 100 lei.

Care este modalitatea de admitere

Varianta 1 – medie admitere

Varianta 2 – medie admitere

Media la admitere = Media la examenul de Bacalaureat

Când mă pot înscrie

Sesiune de toamnă Înscriere 05-12 Septembrie 2018 Afișarea rezultatelor 12 Septembrie 2018

In fiecare zi de la ora 9.00 la 17.00

Duminica nu se fac înscrieri.

În ultima zi se fac înscrieri până la ora 13.00

Unde mă înscriu