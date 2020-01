Andrei Mihai Tănase (AEC): Elevii ar putea circula gratuit de la 1 septembrie, doar pe baza carnetului

Preşedintele Asociaţiei Elevilor din Constanţa, Andrei Mihai Tănase, a afirmat, la finalul întâlnirii avute cu ministrul Educaţiei, Monica Anisie, că s-a decis abrogarea HG 863/2016, respectiv eliminarea tarifelor maximale vechi pentru transportul elevilor, cele care nu erau respectate de operatorii de transport, şi stabilirea unor tarife maximale noi.



"S-a decis abrogarea HG 863/2016, deci, practic, eliminarea tarifelor maximale vechi, cele care nu erau respectate de către operatori, şi stabilirea unor tarife maximale noi. Am primit asigurări că indiferent care vor fi tarifele stabilite, elevilor nu li se va deconta mai puţin decât valorează abonamentul, au existat asigurări în acest sens. Va fi emisă o ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii Educaţiei iar începând de la 1 septembrie am primit asigurări de la ministrul Educaţiei că elevii vor circula gratuit, doar cu carnetul de elev. Acum ne punem câteva întrebări la care sperăm să răspundă săptămâna viitoare, când ne vom întâlni la Ministerul Educaţiei, dacă este vorba ca toţi elevii să fie transportaţi gratuit sau doar elevii care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu şi cum, în ce mod, din punct de vedere legislativ, vom efectua acest lucru, pentru că există anumite disparităţi care trebuie rezolvate, una dintre ele fiind chiar Ordonanţa de Urgenţă 51/2019, care, de altfel, trebuie respinsă cât mai repede în Parlamentul României pentru ca problema să fie rezolvată", a declarat Andrei Mihai Tănase.



El a precizat că săptămâna viitoare ar putea fi clarificată şi hotărârea de guvern privind aprobarea cuantumurilor maxime ce vor fi decontate elevilor, subliniind că acestea nu vor fi sub nivelul abonamentului, prin urmare elevii vor beneficia din nou de decontarea integrală a navetei.



Radu Petrariu, consilierul ministrului Educaţiei, a spus că preocuparea este ca elevii să poată face naveta gratuit, doar pe baza carnetului de elev, începând cu anul şcolar 2020-2021.



"În acest moment trebuie să deblocăm situaţia referitoare la articolul 84, care a fost declarat neconstituţional. În acest sens, aşa cum factorii politici au stabilit, se va emite o ordonanţă de urgenţă referitoare la acest articol. În completarea acestui demers, următorul va fi ca în 30 de zile, conform unor termene pe care le-am stabilit de comun acord, să elaborăm o hotărâre de guvern care să abroge Hotărârea de Guvern 863 din 2016 şi să stabilească tarife maximale. (...) Preocuparea doamnei ministru este ca elevii să poată face naveta în mod gratuit, doar pe baza carnetului de elev, lucru pe care îl avem în vedere începând cu anul şcolar 2020-2021. Momentan, situaţia decontării abonamentelor şi a altor documente justificative este neclară, de aceea este necesară emiterea acestei ordonanţe de guvern", a declarat Radu Petrariu.



Membri ai Asociaţiei Elevilor din Constanţa şi ai Asociaţiei Elevilor din Bucureşti şi Ilfov au participat, luni, Ministerul Educaţiei, la o întâlnire la care au fost prezenţi, alături de ministrul Educaţiei, şi reprezentanţi ai Ministerului Transportului şi ai Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, tema întâlnirii fiind transportul elevilor.



Pe parcursul întâlnirii, în faţa Ministerului Educaţiei, aproximativ 30 de elevi au protestat pentru rezolvarea problemei transportului elevilor. Ei au purtat pancarte pe care scria "Fără transport = Fără educaţie", "Transport gratuit = viitor împlinit" şi au strigat lozinci precum "Ministrul să ne vadă/ Facem orele în stradă", "Fără transport, avem viitorul mort", "Minciunile se plătesc şi elevii ies la protest".

