Andronescu pregăteşte transformarea şcolilor

Adrian Manolache

Ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu, a anunţat, ieri, că începând de anul acesta va începe procesul de digitalizare a sistemului de învăţământ. Astfel, şcolile vor putea răspunde aşteptărilor pe care le are generaţia de acum, iar calitatea procesului de învăţare va creşte seminificativ, susţin reprezentanţii ministerului.

„La întâlnirea pe care am avut-o sub egida preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene, la care au participat miniştrii din toate ţările, am stabilit că digitalitarea sistemului, pe care o vom începe anul acestea, este prioritată. Generaţia pe care o avem acum în şcoli este o generaţie care are alte aşteptări, nu mai este asemănătoare generaţiei de acum cinci ani sau de acum zece ani, şi sigur că noi trebuie să încercăm să facem şcoala în aşa fel încât să răspundem aşteptărilor lor”, a spus Andronescu la Teleorman.

5000 de proiecte de reabilitate

În acelaşi timp, Andronescu a dezvăluit şi faptul că în prezent, la Ministerul Dezvoltării sunt depuse peste 5.000 de proiecte care vizează reabilitarea şcolilor din România. „Sunt la minister 5.095 de proiecte pentru reabilitare, asta înseamnă cam jumătate din şcolile care există în România. Sigur, investiţiile se eşalonează pe ani, dar cred că şi dumneavoastră vedeţi ce se întâmplă în şcolile din România, unde în fiecare an se mai adaugă câte ceva”, a mai spus ministrul Educaţiei.