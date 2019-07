Biletele gratuite ale studenților, o gaură de 120 mil. de euro

Din martie 2017 până în mai 2019, de la bugetul statului s-au plătit peste 520 de milioane de lei, echivalentul a peste 120 de milioane de euro, pentru biletele gratuite ale studenților. Recent, ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a anunțat că vrea să limiteze numărul călătoriilor gratuite pentru studenți și să introducă o limită de vârstă pentru cei care beneficiază de aceste facilități, însă reprezentanții studenților și chiar ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, se opun. Banii se plătesc atât pentru CFR Călători, cât și pentru operatorii privați.

Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF), cea care face plata către companiile feroviare, pentru biletele gratuite ale studenților, a răspuns solicitării noastre, de a declara sumele care s-au dat de la bugetul statului, până în luna mai 2019. Astfel, am aflat că CFR Călători a primit în total 488.206.861 lei, iar firmele private au dat bilete gratuite în valoare de 40.758.501 lei, în perioada aprilie 2017 - mai 2019. În primul an, CFR Călători a dat bilete în valoare de aproape 160 de milioane de lei, iar companiile private, de doar 9,17 milioane de lei, iar în 2018 suma totală a biletelor luate de studenți de la compania de stat a fost de 225 de milioane de lei, în timp ce operatorii privați au primit decontul de 20,6 milioane. Din ianuarie până în mai 2019, CFR Călători a decontat deja aproape 104 milioane de lei și aproape 11 milioane au primit operatorii privați. ARF precizează că nu deține datele referitoare la perioada martie-aprilie 2017, care se află la Direcția Transporturi Feroviare a ministerului de resort.

Deconturile arată că suma totală pe un an este de peste 220 de milioane de lei pentru CFR Călători și peste 20 de milioane de lei la operatorii privați, conform cifrelor anului 2018, singurul în care s-a putut calcula decontarea biletelor pe întreaga perioadă (1 ianuarie - 31 decembrie). De asemenea, se poate observa că în primele patru luni ale anului 2019 s-au decontat deja bilete a căror valoare reprezintă jumătate din cea plătită de la bugetul statului pe tot anul 2018.

Studenții s-au revoltat și în 2017

În ianuarie 2018, reprezentanții CFR Călători explicau, pentru Jurnalul, că din aprilie 2017 s-a luat decizia de a nu mai emite bilete gratuite pe mai multe rute simultan, iar reprezentanții studenților au reacționat atunci, fiind revoltați de decizie. Ulterior, doar companiile private au oferit bilete gratuite pe mai multe rute în același timp. Președintele Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), Marius Deaconu, ne explica atunci că nu este firesc să nu poată călători pe ruta Bacău-București-Cluj Napoca-Oradea, dacă merge cu avionul de la București la Cluj. „Un exemplu concret, care mi s-a întâmplat chiar mie, a fost astfel: aveam bilet luat pentru a doua zi, între Cluj și altă localitate, să zicem Cluj-Oradea. Cu o zi înainte am vrut să-mi iau bilet de la Bacău la București, eu având deja biletul de avion luat de la București la Cluj, iar seara aveam tren Cluj-Oradea. Am vrut să-mi iau bilet de la Bacău la București, să ajung dimineață, dar nu au vrut să-mi dea bilet, pentru că ei calculaseră că nu am cum să ajung de la Bacău la București, apoi de la București la Cluj cu trenul. Și limitarea asta se face pentru toate rutele, în intervalul calculat ca și cum e obligatoriu să mergi doar cu trenul și încurcă foarte mult”, a explicat, pentru Jurnalul, Marius Deaconu, pe atunci doctorand la Facultatea de Drept în cadrul Universității din București.

Nelimitat, dar fără abuzuri

Ministrul Eugen Teodorovici a propus o serie de limite pentru aceste facilități, printre care ar fi limitarea la 12 călătorii gratuite pe an, limitarea vârstei, până la 26 de ani, pentru cei care pot beneficia de gratuitate, dar și o condiționare pentru studenți, să fie integraliști. Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, se opune acestor restricții și i-a asigurat pe reprezentanții ANOSR că le va susține facilitățile fiscale de la bugetul statului. Totuși, nici ministrul Educației nu susține în totalitate ideea de călătorii nelimitate cu trenul, pentru studenți. „Trebuie să corectăm modul în care, profitând de această gratuitate, rezervările la trenurile din zile apropiate sunt numeroase, iar CFR-ul spune că nu mai poate vinde biletele, iar locurile nu sunt ocupate pentru că studenţii nu se prezintă, deşi au făcut rezervare”, a preciza Ecaterina Andronescu.

Reprezentanţii studenţilor spun că tinerii au nevoie de acest „drept” și că biletele care se plătesc de la bugetul de stat pentru ei reprezintă doar 20% din numărul total de bilete vândute de CFR Călători.

Sudenții invocă și abandonul școlar universitar, deși facultatea nu este obligatorie, iar costurile învățământului universitar sunt mult mai mici în România decât în alte țări europene.