„Bobocii”, întâmpinaţi cu umilinţe din partea elevilor mai mari

Cum a început școala, au reapărut și episoadele de bullying, comportamentul ostil de a lua în derâdere, de a umili pe cineva, așa cum este definit acest fenomen. O elevă de clasa a noua ne-a mărturisit că elevii mai mari i-au pus să scoată sunete precum rațele sub pretextul că sunt boboci. Fata a refuzat și a fugit să se adăpostească într-o clasă vecină, unde a stat sub o bancă, timp în care mai mulți elevi au căutat-o, ca să își ducă planul de umilire la final. Nici ea și nici colegii ei nu au curaj să depună plângeri și spun că atât fetele, cât și băieții din anii mari sunt la fel de violenți.

Incidentul a avut loc într-un liceu din Pitești, chiar în prima zi de școală, iar fata care ne-a povestit este elevă în clasa a noua la profilul Chimie. Erau mai mulți copii în sală și făceau cunoștință atunci când au apărut cinci băieți care s-au prezentat ca fiind în ultimul an de liceu. Nu le-au spus un „bun venit”, ci i-au umilit.

„Eram o clasă întreagă și ne-au spus să facem «mac-mac», adică precum rațele, pentru că suntem în primul an. Am refuzat toți. Apoi, au început să țipe și, mulți colegi, de frică, au acceptat. Le-au făcut pe plac decât să își ia bătaie. Eu am spus că nu fac, iar unul dintre ei a insistat și a strigat și mai tare și, cumva, am reușit să fug din sală. Am alergat pe hol și am ajuns într-o altă clasă, iar ei au venit după mine, deși mă băgasem sub o bancă. I-a înfuriat refuzul meu. În altă zi, au venit la mine patru fete și eram aproape să fiu bătută. Acum vreau să învăț cât mai mult, să reușesc să am o medie bună și sper să mă transfer după primul semestru la un liceu mai bun, mai liniștit”, spune fata în vârstă de 14 ani.

„Nimeni nu face plângeri, ne este frică și nici nu credem că s-ar face ceva. Elevii mai mari ne-ar urmări apoi și chiar nu am mai scăpa”, mai spune eleva de clasa a IX-a

Pentru că elevii nu s-au plâns, conducerea școlii a spus că nu știe despre incident. Jandarmii argeșeni spun, însă, că nu doar bullyingul este problema în școlile din județ, ci și consumul de droguri, motiv pentru care șefii instituției s-au gândit să trimită subofițeri în civil printre elevi. „Dacă trimitem oameni în uniformă, nu facem nimic, dar sub acoperire putem intra peste ei. Avem multe reclamații că este o problemă cu drogurile, în special în zona Câmpulung și în rândul elevilor cu vârste fragede. Așa că am decis să intervenim pentru stoparea acestui factor de risc”, a declarat colonelul Gheorghe Lupescu, inspectorul-șef al Jandarmeriei Argeș.

Elevii, învățați să se apere și să evite conflictele

O campanie care are ca temă tot siguranța elevilor desfășoară și Poliția Română în întreaga țară, mai ales după tragedia de la Caracal. Particularitatea acestei activități în județul Argeș este că polițiștii de aici au alături un sportiv care le arată copiilor cum se pot apăra, dar, mai ales, cum pot evita să fie implicați într-un episod de agresiune, fie ea fizică sau verbală.

„În realitatea actuală chiar este nevoie și aș face un apel către directorii școlilor să înceapă, pe lângă orele de educație fizică, și cursuri de autoapărare, tehnici de bază prin care copiii să se apere în cazul în care sunt agresați pe stradă, în stația de autobuz, într-o zonă mai întunecată, în locuri în care nu au cui să ceară ajutor imediat. Să știe ce să facă pentru a nu deveni victime și să se oprească după ce au scăpat de agresor. Asta înseamnă apărarea. Le fel de important este să știe cum își pot controla emoțiile ca să evite un conflict cu un coleg de clasă, cu un prieten, indiferent de împrejurare. În plus, un copil care știe că se poate apăra va avea mai multă încredere în el”, a spus Marius Cocean, multiplu deținător al cupei mondiale la kickboxing.

„Toți ne-am pregătit copiii pentru școală, dar în ceea ce privește siguranța, nu știu câți dintre noi ne-am făcut temele și așa a venit ideea acestei campanii. Proiecul îl vom desfășura în mai multe școli din județ unde vrem să învățăm copiii cum să se ferească de pericole atât la școală, cât și pe stradă”, spune Mădălina Epure, purtătorul de cuvânt al Poliției Argeș.