Bursele "Părintele Arsenie Boca" pentru elevii buni, dar cu venituri modeste

Episcopia Devei şi Hunedoarei va acorda în acest an şcolar, prin Fundaţia "Cuvântul care zideşte", 20 de burse şcolare pentru elevii care provin din familii cu venituri modeste, dar au o situaţie bună la învăţătură, scopul fiind încurajarea procesului de învăţământ şi participarea copiilor la cursuri.



Bursele au o valoare lunară de 200 de lei, zece dintre ele fiind destinate şcolarilor din clasele V-VIII, iar restul, elevilor de liceu.



"Sunt burse prin care Episcopia Devei şi Hunedoarei doreşte să sprijine tinerii care sunt buni la învăţătură, sunt serioşi în activitatea şcolară, dar care au resurse materiale limitate din cauza problemelor din familie. (...) Anul trecut au fost stabilite 20 de burse pentru a fi acordate copiilor prin proiectul 'Părintele Arsenie Boca'. Ulterior, după evaluarea dosarelor, au fost acordate 36 de burse, considerând că toţi solicitanţii aveau nevoie, într-adevăr, de banii aceştia. Am găsit oameni de suflet care au sprijinit demersul nostru", a declarat marţi, pentru AGERPRES, purtătorul de cuvânt al Episcopiei Devei şi Hunedoarei, părintele Gabriel Miricescu.



Cei interesaţi de bursele "Părintele Arsenie Boca" vor trebui să depună mai multe documente la sediul Episcopiei Devei, din care să reiasă, printre altele, situaţia materială a familiei şi rezultatele de la şcoală.



Între condiţiile impuse elevilor se numără o medie de absolvire de minim 9 sau calificativul "Foarte bine" la toate disciplinele de studiu. De asemenea, venitul mediu pe membru de familie, în ultimele trei luni, nu poate fi mai mare de 700 de lei.



Conţinutul complet al dosarului poate fi consultat pe pagina de internet a Episcopiei Devei şi Hunedoarei, www.episcopiadevei.ro. Documentele trebuie depuse până pe data de 10 octombrie la sediul episcopiei, prin poştă sau personal.



Episcopia Devei acordă bursele "Părintele Arsenie Boca" pentru al şaselea an consecutiv. AGERPRES