Calculatoare uzate, transformate în echipamente IT pentru şcoli

computers in IT office

Şcolile româneşti, în special cele din mediul rural, duc şi în prezent lipsă de tehnologia care să îi ajute pe copii să înveţe cu ajutorul ei. Asociația Ateliere Fără Frontiere (AFF), în colaborare cu ECOTIC, a lansat un proiect care îşi propune să colecteze o cantitate importantă de deşeuri, care să conducă la recuperarea și refolosirea a peste 2.500 de calculatoare pentru școlile din zone defavorizate din România.

Ţara noastră generează în fiecare an un volum foarte mare de deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE). Dintre acestea, o pondere foarte mare este reprezentată de echipamentele IT. Acestea computere pot fi reasamblate şi folosite în şcolile unde este nevoie de ele: „Pe lângă beneficiile ecologice, colectarea separată și reciclarea deșeurilor electrice și electronice are și importante valențe economice și sociale ce decurg din valorificarea materiilor prime și reutilizarea unor echipamente recondiționate de către elevii din zonele devaforizate”, a declarat Valentin Negoiță, Președinte ECOTIC.

De unde provin deşeurile

Campania asociaţiei Ateliere Fără Frontiere se adresează în special companiilor mari care generează cantităţi importante de computere uzate. De multe ori, aceste deșeuri pot deveni o problemă prin ocuparea inutilă a unor spații de depozitare, iar organizațiile de orice tip au obligația legală de a gestiona responsabil acest tip de deșeu.

Anul trecut, AFF a colectat 120 de tone de deşeuri, din care a recondiţionat 2.200 de unități PC complete, pe care le-a oferit în cea mai mare parte către 174 de școli cu 35.000 de elevi-beneficiari.

Companiile sau organizaţiile care au predat cele mai multe deşeuri de calculatoare vor fi premiate la finalul anului în cadrul Galei Premiilor pentru un Mediu Curat, ediţia a XII-a.