Ce spune Ecaterina Andronescu, despre declaraţiile preotului Vasile Răducă: Nu are ce căuta ca profesor într-o universitate

Ministrul Educaţiei Naţionale, Ecaterina Andronescu, s-a declarat miercuri "oripilată" de afirmaţiile prodecanului Facultăţii de Teologie, Vasile Răducă, referitoare la viol şi a afirmat că acesta 'nu are ce căuta ca profesor într-o universitate'.



"Surprinzătoare şi mai surprinzătoare din partea unui preot şi mai surprinzătoare din partea unui profesor care predă morală. Mă oripilează pur şi simplu. Pe scurt, dacă mă întrebaţi pe mine, eu v-aş răspunde în mod tranşant: nu are ce căuta ca profesor într-o universitate. Cu atât mai mult într-o facultate de Teologie", a spus Andronescu la Realitatea TV.



Ea a adăugat că declaraţiile i s-au părut "extrem de nepotrivite şi de neacceptat din partea unui profesor".



"Apreciez intervenţia Universităţii prin poziţia pe care rectorul a exprimat-o public, îl susţin şi cred că este prima măsură pe care Universitatea trebuie s-o ia, şi anume aceea de a-l scoate din poziţia de conducător de facultate, pentru că este prodecan la Facultatea de Teologie. Dar eu cred că şi Comisia de etică a Universităţii se poate sesiza, cu atât mai mult cu cât domnia sa este profesor de morală. Mi se pare extrem de nepotrivită modalitatea pe care a ales-o să se exprime public pe un subiect destul de delicat. Este absolut de neaşteptat şi extrem de surprinzător modul în care a găsit să se exprime şi mă întreb ce se întâmplă cu studenţii pe care-i are şi cum îi învaţă elementele legate de cursul de morală pe care îl predă. De aceea, eu sugerez Universităţii, pentru că Universitatea este cea care trebuie să ia măsuri în baza autonomiei universitare, să sesizeze Comisia de etică şi să analizeze mai în profunzime cazul şi sigur să adauge şi alte măsuri", a mai spus ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu.



Conform presei, preotul Vasile Răducă ar fi declarat la Radio Trinitas că ''sunt rarisime cazurile în care violul se soldează cu graviditate''. ''Când se soldează cu graviditate, sunt mai multe cauze: fie că este vorba de un viol la care ai consimţit şi care ţi-a plăcut să se repete, fie că te-ai găsit în imposibilitatea de a face de aşa manieră încât celulele germinale, care sunt pe punctul de a se întâlni, să se şi întâlnească şi să fie fertilizat oul'', a spus Răducă.



De asemenea, el a făcut referire şi la faptul că, ''în Islam, femeia este considerată o lighioană''.