Concurs de cultură generală pentru elevi

Astăzi au început înscrierile pentru Concursul Național Interdisciplinar ”ARISTOTEL” – anul educațional 2019-2020, organizat de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.



Este al nouălea an consecutiv în care Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României organizează acest concurs în școlile din capitală, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București.



Datorită numărului mare de solicitări primite, în anii trecuți, din partea unui număr de peste 100 de școli din afara Bucureștiului, în acest an concursul se va desfășura și în câteva orașe din provincie. Școli din Craiova, Brașov, Pitești, Râmnicu Vâlcea și Constanța se numără printre instituțiile de învățământ în care va fi organizat, în acest an educațional, Concursul Național Interdisciplinar ”Aristotel”.



Prin acest proiect Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, dorește să descopere și să premieze elevii creativi, care au o inteligență logică și emoțională dezvoltată, dar și să contribuie la dezvoltatea psiho-personală a copiilor cu vârste fragede.



Concursul Național Interdisciplinar ”ARISTOTEL” face parte din programul ,,Olimpiadele Creativității” și a ajuns la ediția a IX-a. Ca și în anii trecuți, și în acest an au fost îndeplinite procedurile de înscriere în Calendarul Activităților Educative Municipale organizate de Inspectoratul Școlar al Municipiului București.



Este un concurs școlar gratuit, interdisciplinar, de cultură generală, logică, matematică, dar și de creativitate și se adresează elevilor, începând de la clasa pregătitoare, până la clasa a VIII-a, făcând apel la imaginația și logica lor.



Înscrierea în concurs se va face de către un reprezentant al instituției de învățământ, prin completarea unui formular de pe site-ul www.fundatiadanvoiculescu.ro.



Pentru organizarea concursului într-o unitate școlară este necesar un număr minim de 50 de elevi participanți.



Spre deosebire de alte concursuri, elevii care vor obține cele mai bune rezultate vor primi, pe lângă diplome, cărți și materiale educaționale oferite de editura Litera. De asemenea, câștigătorii locurilor I vor beneficia de unul dintre cursurile gratuite oferite de Fundația Dan Voiculescu, la alegere.



Înscrierile se pot face pe toată perioada desfășurării concursului, respectiv ianuarie-iunie 2020.



ÎNSCRIEREA ŞI PARTICIPAREA LA ACEST CONCURS SUNT GRATUITE!