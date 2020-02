Concurs de robotică şi soluţii inovatoare la Universitatea Politehnica din Bucureşti

robot android men with red light energy background

Cea de-a patra ediţie a Concursului Naţional de Robotică şi Soluţii Inovatoare "First Lego League", parte dintr-un program educaţional dedicat copiilor între 9 şi 16 ani, îşi va deschide porţile sâmbătă, prin organizarea etapei regionale la Universitatea Politehnica din Bucureşti.



"Denumit generic City Shaper, sezonul de anul acesta al First Lego League este organizat de către Asociaţia pentru educaţie STEM creativă (CRESTEM) în parteneriat cu Facultatea de Automatică şi Calculatoare din cadrul Universităţii Politehnica din Bucureşti şi le propune tinerilor participanţi o nouă provocare: "Să construim o lume mai bună, împreună!"", se arată într-un comunicat de presă al UPB.



Astfel, în perioada 15-16 februarie 2020, etapa regională a programului educaţional de robotică şi soluţii inovatoare First Lego League Romania va aduna la start 36 echipe din Bucureşti, Constanţa, Craiova, Eforie Sud, Mioveni, Slatina, Slobozia, Târgovişte şi Voluntari. Jumătate dintre echipe vor participa sâmbătă, iar restul echipelor vor concura duminică.



12 dintre echipele participante se vor califica la etapa naţională care va avea loc în Bucureşti pe 15 martie 2020, unde vor concura alături de alte 12 echipe calificate de la regionalele Iaşi, Cluj-Napoca şi Braşov.



City Shaper, al patrulea sezon al First Lego League Romania, reuneşte 78 de echipe (9 - 16 ani, max. 10 membri) din 31 de oraşe. Potrivit organizatorilor, "pe parcursul perioadei de pregătire, peste 650 de elevi au încercat să găsească soluţii pentru modelarea un viitor mai bun pentru fiecare, prin reproiectarea oraşelor.



First Lego League este un program educaţional dedicat copiilor şi tinerilor (9 - 16 ani), ce are ca scop introducerea acestora în lumea ştiinţei şi tehnologiei prin intermediul unei abordări sportive. First Lego League are trei componente principale: valorile fundamentale, proba de robotică şi proiectul de inovare. Echipele participante trebuie să acorde atenţie tuturor celor trei componente pentru a putea fi eligibile pentru premii şi invitaţii la evenimentele internaţionale (SUA, Grecia sau Brazilia).



Echipele trebuie să proiecteze, să construiască şi să programeze un robot autonom folosind LEGO MINDSTORMS pentru a rezolva un set de 14 misiuni în doar 2,30 minute.



Pentru sezonul City Shaper, echipele trebuie să identifice o problemă cu o clădire sau spaţiu public din comunitatea locală şi să propună o soluţie inovatoare. AGERPRES