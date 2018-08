„Conferinţa Naţională pentru elevi şi studenţi UPB-2018”, un examen de nota 10 , pentru 200 de liceeni

Pentru o săptămână, 200 de liceeni au fost „studenţii” Universităţii Politehnica din Bucureşti , în cadrul primei ediţii a „Conferinţei Naţionale pentru elevi şi studenţi 2018”, proiect derulat de către cea mai mare instituţie de învăţământ tehnic superior din Romania. Interesul manifestat de către elevii participanţi la această amplă manifestare consolidează ideea reeditării acestui proiect educativ şi, totodată, transformarea „Conferinţei Naţionale pentru elevi şi studenţi a UPB ” într-un eveniment de tradiţie.

Săptămâna trecută, 200 de liceeni sosiţi din toate colţurile ţării au participat la o serie largă de activităţi social-educative organizate în cadrul Universităţii Politehnica Bucureşti, activităţi menite să fie şi un preambul al unei posibile integrări în mediul universitar. Printre aceste activităţi s-au numărat vizitarea de către elevi a campusului universitar, a facultăților UPB și a centrelor de cercetare, experimentarea vieții de student prin participarea la cursuri și laboratoare, la conferințe tematice, precum şi dezbateri și training-uri menite să contribuie atât la dezvoltarea lor personală, cât și profesională. La evenimentul coordonat de către directorul general adjunct al UPB, Gabriel Petrea au mai participat, ministrul Tineretului şi Sporturilor, Ioana Bran, preşedintele Senatului UPB, prof.dr. Ecaterina Andronescu, preşedintele Uniunii Naţionale a Studenţilor din România (UNSR), Vlad Dediu, precum şi membri ai Consiliului Naţional al Elevilor.

”La împlinirea a două secole de existență Universitatea Politehnica din București reușește să aducă în prim plan noi activități și inițiative care să arate - atât tinerilor liceeni cât și studenților noștri - valorile și experiențele care pot fi trăite împreună în cadrul comunității noastre academice. Astfel, Conferinţa Naţională pentru elevi şi studenţi 2018, eveniment care tocmai s-a încheiat, s-a dovedit a fi o experiență unică, extrem de utilă pentru toți cei implicați, atât pentru noi ca și organizatori, dar în special pentru elevii care au luat parte cu mult entuziasm la toate activitățile pregătite. Sperăm ca proiectul să devină unul de tradiție pentru universitatea noastră, iar elevii să fie din ce în ce mai atrași de astfel de inițiative prin care își pot petrece în mod creativ o săptămână din vacanța de vară” a declarat Mihnea Costoiu, Rectorul Universităţii Politehnica din Bucureşti.

Totodată, președintele UNSR, Vlad Valentin Dediu a declarat „Nutresc speranţa că şi liceeni participanţi la acest amplu eveniment vor fi viitori studenți ai UPB, oameni în care trebuie să investim timp și încredere, aceștia fiind totodată tinerii care și-au exprimat opinii legate de strategii și politici ale educației, cât și strategii și politici pentru tineret.

Principiile bunei funcționări în viața tinerilor și implicarea lor în activități trebuie să pună accentul pe o formare durabilă a oamenilor care au un cuvânt de spus și vor să dezvolte această societate” .

La rândul său, Andra Ana Maria Gheorghiu , elevă în clasa a –XII-a a Liceului Teoretic „Mihai Viteazul” din Caracal, a ţinut să radiografieze evenimentul precizând că ”Şcoala de vară? Echipă. Încredere. Multe zambete.

Încă de la inceput, am ştiut că va fi o experienţă de neuitat pentru mine. În fiecare zi am simţit şi am trăit viaţa de student: în cămin, la cantină, la cursuri, în facultăţi alături de profesori şi studenţi. Poate că acel stres din timpul examenelor nu l-am putut afla, dar acea senzaţie pe care seriozitatea impusă în primul rând de prestigiul universităţii m-a făcut să înţeleg ce înseamnă cu adevarat Politehnica. Toate acele persoane care s-au implicat în această şcoală de vara au reuşit să creeze o imagine reală a vieţii de student şi a ceea ce presupune ea. Acum pot afirma că Universitatea Politehnica din Bucureşti se potriveşte personalităţii mele şi spiritului meu dornic de cunoaştere”.

„Conferinţa Naţională pentru elevi şi studenţi 2018” s-a derulat în perioada 19-24 august, în cadrul Universităţii Politehnica din Bucureşti la iniţiativa Rectorului UPB , Mihnea Costoiu, a Preşedintelui Senatului UPB, prof.dr. Ecaterina Andronescu şi a Directorului General Adjunct al UPB, Gabriel Petrea. Toate costurile aferente cazării şi mesei pentru toţi participanţii la eveniment au fost asigurate integral de către Universitatea Politehnica Bucureşti . De asemenea, trebuie menţionat faptul că această manifestare face parte din seria evenimentelor dedicate aniversării a 200 de ani de la înfiinţarea Universităţii Politehnica din Bucureşti.