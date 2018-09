Cum ajunge un liceu în topul clasamentului naţional

Cel mai bun liceu din judeţul Tulcea este “Grigore Moisil”, liceu cu profil teoretic, la care visează toţi elevii de gimnaziu. Rezultatele liceului-vedetă de la Tulcea au fost obţinute cu o foarte bună strategie a conducerii unităţii de învăţământ: cei mai buni profesori formează cei mai buni elevi, cu rezultate excepţionale la olimpiade şi la bacalaureat. Reţeta de succes a funcţionat şi cu ajutorul proiectelor pe care corpul profesoral le-a implementat, de mulţi ani. Acum, liceul tulcean are un proiect Erasmus în derulare la care participă zece elevi şi opt cadre didactice.

În prima zi de şcoală, Liceul Teoretic “Grigore Moisil” de la Tulcea îşi aşteaptă elevii care vin cu drag la ore, având cele mai bune condiţii de studiu, dar şi posibilităţi nenumărate de dezvoltare personală pe care liceul le pune la dispoziţia lor. Ceea ce a coagulat comunitatea creată de cel mai bun liceu al oraşului, dar şi al judeţului Tulcea, a fost dorinţa profesorilor de a elabora proiecte de orice fel pentru elevi, astfel încât să-i ajute să se dezvolte cât mai bine pentru viitoarea lor viaţă profesională, dar şi pentru a-i susţine în dezvoltarea personală. Elevii pictează, câştigă premii la diverse concursuri şi olimpiade, inclusiv naţionale şi internaţionale.

Pasul spre Erasmus, pentru elevi

Cel mai nou proiect în care este implicat Liceul “Grigore Moisil” de la Tulcea, “Young Media Literates of Europe”, a pus România pe harta internaţională Erasmus pentru sistemul preuniversitar. “Ideea a fost mai veche. Ne-a fost greu să facem proiecte şi pe fonduri europene, neavând experienţă în acest domeniu, însă a venit cu ideea profesoara de limba engleză, Violeta Ivanof, care a reuşit. A căutat o soluţie şi am reuşit să intrăm în proiectul Erasmus”, a explicat, pentru Jurnalul, Ana Butuc, director adjunct al liceului, responsabilă cu vizibilitatea proiectului. Proiectul a fost aprobat în august 2017 şi are o durată de derulare de doi ani, liceul reprezentând România, care astfel este parte a proiectului, alături de Italia, Portugalia, Grecia, Bulgaria şi Turcia. Până acum, elevii şi profesorii angrenaţi în acest proiect au participat la sesiuni de informare în Portugalia şi în Turcia, următorul eveniment urmând să fie la Tulcea, în luna octombrie. “Proiectul la care participăm le expune elevilor impactul pe care îl au mass-media asupra lor, asupra dezvoltării lor personale, a orientării lor în carieră. Proiectul îi învaţă cum să selecteze informaţia, astfel încât să se ferească de fake news, cum să verifice informaţia, dar şi cum să creeze o ştire, un articol corect. De la noi sunt zece elevi şi opt profesori implicaţi în acest proiect. Prima întâlnire cu ceilalţi participanţi au avut-o pe 10 decembrie, la Lisabona, în Portugalia. În Turcia, elevii au participat la un eveniment din cadrul proiectului, unde au învăţat cum să detecteze informaţiile incorecte şi cum să facă selecţia. Mai avem un proiect, tot Erasmus, care va începe în curând. Acesta este pe tema protecţiei mediului, fiind susţinut de Norvegia. Elevii vor învăţa cum trebuie să gestioneze corect problema deşeurilor, în special a celor care nu sunt biodegradabile”, explică directoarea liceului, Silvia Pîrîu, responsabilă cu monitorizarea implementării proiectului.

Rezultate excepţionale

Liceul “Grigore Moisil” se laudă în fiecare an cu rezultate excepţionale, care atestă calitatea cadrelor didactice şi eficienţa eforturilor depuse de întreaga echipă, în mod continuu. „Avem cele mai mari medii la admitere, peste 8, diferenţa între noi şi următorul liceu din oraş a fost şi de două puncte. Avem rezultate foarte bune la bacalaureat, am avut ani cu promovare 100%, dar şi foarte mulţi olimpici. Numai anul trecut am avut peste 40 de elevi care au obţinut rezultate foarte bune la olimpiadele naţionale şi chiar la competiţiile internaţionale. Anul acesta am obţinut medalie de argint la Fizică, la clasa a VIII-a, premiul I la Limba Română la clasa a noua, premiul III la Limba română la clasa a XII-a şi premiul I la concursul internaţional Lectura ca abilitate de viaţă, la clasa a IX-a”, mai spune directoarea liceului.

Pe 4 octombrie, toţi cei implicaţi în proiectul Erasmus vor porni într-o călătorie de informare în Delta Dunării, unde vor putea aplica tot ceea ce au învăţat, într-un exerciţiu de promovare a destinaţiei turistice, prin articole create de ei.

Silvia Pîrîu, directorul Liceului “Grigore Moisil” din Tulcea