Dezastrul de la Titularizare. Andronescu activează regula „Adio, catedră”. Interzis la predat pentru 8.000 de profesori

Cei aproape 8.000 de profesori care au luat mai puţin de nota 5 la Titulalizare sau au decis să părăsească examenul de admitere în şcoli înainte ca acesta să se termine nu mai au ce să caute la catedră, a anunţat ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu. Preşedintele Federaţiei Părinţilor, Iulian Cristache, spune că măsura este una foarte bună, pentru că un dascăl nepregătit nu ar trebui să predea. Prin această măsură, Ministerul Educaţiei urmăreşte ca pe viitor să păstreze în unităţile de învăţământ doar dascălii cu vocaţie.

Ministerul susţine că profesorii slab pregătiţi vor avea „interzis” la predat cel puţin un an, până când vor dovedi că stăpânesc materia şi sunt capabili să se adapteze cerinţelor programei: „N-au fost pregătiţi şi, probabil, au văzut subiectele şi s-au retras din examen. Vom proceda şi cu domniile lor la fel cu cei care au luat note mai mici de 5. Nu vor intra în învăţământ nici ca suplinitori, nici în plată cu ora. Este primul an când luăm această măsură şi decizia era una firească, mă întreb de ce nu s-a luat mai de mult”, a declarat Ecaterina Andronescu.

Ce spun părinţii

Contactat de Jurnalul, preşedintele Federaţiei Părinţilor, Iulian Cristache, a afirmat că este de acord cu această decizie drastică luată de minister după afişarea rezultatelor de la Titularizare, pentru că, pe termen lung, ar putea să aibă ca efect creşterea calităţii actului de învăţământ: „Un profesor care nu este capabil să promoveze la examenul de Titularizare nu are ce căuta în clasă să predea. Nu putem să trimitem la şcoala profesională un copil care nu ia 5 la Evaluare, dar un profesor care ia 1 sau 2 la Titularizare să poată preda?! Această măsură propusă de doamna ministru este foarte bună. Ei vor sta un an acasă, iar în anul următor, când posturile vor fi iar la concurs, poate vor reuşi să ia peste 7. Este adevărat, în acest moment, în România, în şcoli sunt din ce în ce mai puţini profesori, dar acceptarea celor prost pregătiţi în sistem nu este o soluţie pentru creşterea calităţii actului de învăţământ. Profesorii titulari pot profita de pe urma acestei «interdicţii» pentru a-şi mări veniturile pentru că pot lua cel puţin jumătate de normă în plus sau chiar una întreagă”, a declarat Iulian Cristache.

Cum sunt pregătiţi

În prezent, Ministerul Educaţiei are în derulare un program de formare a profesorilor, numit CRED. Cursurile durează 120 de ore, în sistem blended-learning (60 de ore față în față și 60 de ore online, prin intermediul unei platforme e-learning). Prima generaţie, formată din aproape 300 de dascăli, a absolvit în iulie, iar luna septembrie 2019, la nivel național, 152 de grupe formate din cadre didactice care predau în învățământul primar, cu prioritate în unități de învățământ din mediul rural, vor începe formarea specifică în cadrul proiectului CRED.

46,86%

dintre profesorii care au participat anul acesta la examenul de angajare în şcoli au reuşit să obţină peste 7, notă care le asigură postul de titular

Anual, aproape 7.000 de dascăli se pensionează şi ies din sistem, dar din spate vin noi generaţii, mai numeroase. Peste 8.000 de oameni care au predat cel puţin doi ani au venit la Definitivat, un examen care le permite să rămână toată viaţa în învăţământ.