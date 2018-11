E oficial! Ecaterina Andronescu, nominalizată pentru funcţia de ministru al Educaţiei

UPDATE: Ecaterina Andronescu a fost nominalizată, în unanimitate, de Biroul Permanent Naţional al PSD pentru funcţia de ministru al Educaţiei, a anunţat, marţi, preşedintele interimar al PSD Bucureşti, Gabriela Firea.



Totodată, secretarul de stat în MAE George Ciamba a fost desemnat, în locul lui Victor Negrescu, pentru portofoliul de ministru delegat al Afacerilor europene.



Ecaterina Andronescu a fost votată în unanimitate de către membrii BPN al PSD, iar pentru George Ciamba au existat două abţineri aparţinând lui Victor Negrescu şi Gabrielei Firea. Firea susţine că demisia lui Negrescu nu a fost una întâmplătoare sau la supărare.



"Eu nu pot să-mi schimb părerea faţă de cineva doar pentru că la un talk show a făcut anumite afirmaţii. Poate aceasta este soluţia, nu? Să fim la un moment dat critici şi apoi să nu mai fim critici. Am votat propunerea doamnei prim-ministru ca doamna profesor Ecaterina Andronescu să devină ministru al Educaţiei, o felicit, o voi susţine şi cred că este foarte important să dăm un mesaj în întreaga ţară că avem un profesionist în fruntea Ministerului Educaţiei. Pentru înlocuitorul domnului Negrescu am luat cuvântul şi am spus că nu înţeleg motivele - şi cred că avem acest drept ca membri ai BPN - pentru care domnul Negrescu şi-a dat demisia. Nu cred că a fost o demisie întâmplătoare sau la supărare. Domnul Negrescu a explicat că i s-au luat anumite atribuţii care erau şi prin lege şi prin cutumă, dat fiind portofoliul pe care îl coordona, şi nu i s-a părut colegial. A fost o discuţie calmă, aceasta a fost explicaţia, că i s-au luat atribuţii care i se cuveneau şi legal şi ca şi cutumă (...) care vizează partea financiară şi încă un aspect. Am votat 'abţinere' la cea de-a doua propunere, în sensul aprecierii activităţii domnului Negerscu, nu a desconsiderării domnului secretar de stat George Ciamba", a detaliat edilul Capitalei.

Stire iniţială:

Ecaterina Andronescu a fost nominalizată, în unanimitate, de Biroul Permanent Naţional al PSD pentru funcţia de ministru al Educaţiei, a anunţat, marţi, preşedintele interimar al PSD Bucureşti, Gabriela Firea.



Totodată, secretarul de stat în MAE George Ciamba a fost desemnat, în locul lui Victor Negrescu, pentru portofoliul de ministru delegat al Afacerilor europene. AGERPRES