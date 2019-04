Ecaterina Andronescu: Niciodată nu voi spune că educaţia are un buget suficient de mare

Ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu, a declarat vineri, pentru AGERPRES, că, în pofida criticilor privind subfinanţarea sistemului, bugetul aprobat pentru Ministerul Educaţiei este mai mare decât a fost în anii anteriori.



"Anul acesta, în bugetul aprobat pentru Ministerul Educaţiei procentul este de 5,5% din Produsul Intern Brut şi dacă vom face cheltuielile pe care ne-am angajat să le facem în proiectele pe care le avem, poate chiar mai adăugăm ceva la rectificările bugetare care urmează în acest an. Din punctul meu de vedere, niciodată nu voi spune că educaţia are un buget suficient de mare, dar nici nu pot să nu recunosc faptul că anul acesta bugetul este mai mare decât a fost în anii precedenţi", a declarat Ecaterina Andronescu.



Subfinanţarea educaţiei a fost şi subiectul uneia dintre numeroasele întrebări la care ministrul Andronescu a răspuns în cadrul întâlnirii cu studenţi din toată ţara, desfăşurată la Oradea cu ocazia Adunării generale a Alianţei Naţionale a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR).



Invitată la Oradea de autorităţile judeţene, ministrul Educaţiei a mai participat la o întâlnire cu colegii universitari, şefi de departamente, decani şi prorectori, precum şi la o discuţie cu toţi directorii şi inspectorii şcolari din judeţ.



"Vă mărturisesc sincer că am venit aici pentru a discuta cu colegii din învăţământ despre ce avem de făcut. Pornind de la faptul că ne-am asumat o obligaţie de a elabora o nouă lege a învăţământului, cu o viziune care să dea direcţia de evoluţie a sistemului de învăţământ. Documentul a fost lansat în urmă cu două săptămâni şi l-am numit cu suflet 'Educaţia ne uneşte'. Într-o societate care este destul de dezbinată, cred că trebuie să găsim formule de a aduna societatea în jurul unei instituţii în care se află cea mai importantă avere a României, copiii pe care îi şcolim", a declarat, în conferinţă de presă, ministrul Educaţiei.



O constantă în discuţii a fost, a menţionat ministrul Educaţiei, creşterea performanţei în învăţământ şi măsurile care trebuie luate în acest sens.



Întrebată dacă se poate crea un consens politic astfel încât viitorii guvernanţi să nu mai modifice legea educaţiei, Ecaterina Andronescu a precizat că îşi doreşte acest lucru.



"Eu îmi doresc să se întâmple lucrul acesta, de aceea după ce voi primi din dezbaterile publice propunerile şi le vom transforma în draftul de lege, voi merge la fiecare grup parlamentar să discutăm acele aspecte astfel încât să avem un consens pe legea educaţiei. Mi se pare foarte important. Actuala lege nu a fost dezbătută public, ea a fost aprobată prin angajarea răspunderii Guvernului şi de aici multitudinea de modificări ce au apărut în lege. A devenit atât de stufoasă încât e foarte greu să te descurci în ea", a mai afirmat ministrul Ecaterina Andronescu. AGERPRES