Elevi români, la Olimpiada Geniilor

Trei elevi de clasa a X-a ai Colegiului Naţional „Octavian Goga”, coordonaţi de profesoara Florentina Ileşan, s-au calificat în finala Olimpiadei Geniilor (Genius Olympiad), care este organizată de Oswego State University of New York, între 17 şi 22 iunie. Alexandru Rădac, Daniel Marpozan şi Codrin Muntean formează echipa herotech şi s-au calificat cu două proiecte, unul la Secţiunea Robotics, iar al doilea la Secţiunea Science: „Primul are la bază construirea unui robot care va participa în două probe, una în care va trebui să îndeplinească o misiune autonomă, iar a doua în care el va fi teleghidat de echipă. Al doilea proiect oferă o soluţie la o mare problemă din zilele noastre, economisirea energiei electrice, printr-un sistem fezabil, care se poate monta în orice casă, numit Smart House Lightning", a declarat Daniel Marpozan.