Elevii, transformaţi în mici oameni de ştiinţă

Folosirea tehnologiilor moderne la şcoală, mai ales în predare, reprezintă o soluţie firească atunci când vine vorba de educaţie, datorită faptului că majoritatea copiilor din ziua de astăzi învaţă să folosească telefonul mobil şi tableta de la o vârstă foarte fragedă. Adriana Lefter, învăţătoare la clasa I, este de părere că unele materii ar putea fi asimilate mult mai uşor de elevi dacă ar „învăţa prin a face”.

Abordarea STEM sau ŞTIM (Știință, Tehnologie, Inginerie, Matematică) este folosită în şcolile din vestul Europei şi este bazată pe învățarea integrată a tuturor disciplinelor științifice: „Băieții și fetele lucrează în sala de clasă sau în afara ei asemănător unui om de știință sau a unui inginer. Am apelat la această metodă când am studiat despre circuitul apei în natură, plante și fotosinteză, corpul uman și corpul animalelor, surse de lumină și căldură, am introdus treptat și instrumente, și aplicații web, încercând astfel să răspund nevoilor acestei generații”, a declarat învăţătoarea pentru Jurnalul.

Aplicaţii utile pentru dascăli

Deşi unii părinţi şi oameni de ştiinţă susţin că telefoanele sunt dăunătoare pentru cei mici, Adriana Lefter are cu totul altă viziune: „Aplicațiie pe care eu le folosesc sunt cele la care elevii se conectează folosind un cod de acces, fără a fi necesar un cont, sau aplicații care se instalează gratuit pe telefon, de aceea le consider foarte sigure. Cel mai frecvent folosim Mentimeter, o aplicație care permite realizarea de prezentări simple cu soluțiile scrise de elevi, acestea putând fi cuvintele-cheie ale unei lecții, caracteristicile unui personaj, răspunsul deschis la întrebări date. Quiver vision este o aplicație de realitate argumentată, tare îndrăgită de elevi, căci prin scanarea desenelor colorate de ei, acestea prin viață și astfel anumite concepte pot fi explicate și înțelese mult mai ușor”, mai spune dascălul.

Primii paşi spre programare

Chiar dacă au doar şase sau şapte ani, elevii doamnei Lefter se pregătesc de pe acum să fie programatori: „Am început codarea fără computer, cu jocul Cody-Roby, folosind săgețile de coordonare, sus, jos, stânga, dreapta, elevii având sarcina să găsească cele mai convenabile căi să atingă un punct stabilit. Apoi am făcut primii pași în programarea online utilizând Scrath Jr, o aplicație pe care elevii și-au însușit-o cu foarte mare ușurință”, povesteşte ea.

„Tehnologia joacă un rol foarte important în viața copiilor, este mai mult decât distracție și amuzament, este un mod de dezvoltare a gândirii logice, a imaginației și motivaţia de descoperire și învățare”

Adriana Lefter

Rezolvarea testelor online permite profesorului sau învăţătorului identificarea mai rapidă a dificultăţilor de învăţare pe care le au copiii