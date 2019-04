Evaluarea de la clasele mici. Subiectele nu se modifică

Karina Knapek/Intact Images Elevi in prima zi de scoala, la Scoala nr. 7 din Bucuresti, luni, 16 septembrie 2013. INTACT IMAGES/Jurnalul National/Karina Knapek Elevi in prima zi de scoala, la Scoala nr. 7 din Bucuresti, luni, 16 septembrie 2013. INTACT IMAGES/Jurnalul National/Karina Knapek

Centrul Național de Evaluare și Examinare a anunţat, cu mai puţin de o lună înaintea Evaluărilor Naționale de la clasa a II-a, a IV-a și a VI-a, că subiectele rămân aceleaşi ca anul precedent cu toate că Ecaterina Andronescu anunţase modificări.

Modelele au fost publicate pe site-ul ministerului Educaţiei în toamna anului trecut. Notele de la aceste testări nu vor fi trecute în catalog şi nici nu se anunță deschis în clasă.

Nemulţumirile ministrului

Ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu, a declarat în mai multe rânduri că este nemulţumită de acestea şi are de gând să le modifice. Aceasta a şi avut mai multe întâlniri cu profesorii şi directorii în teritoriu pentru a discuta o strategie de schimbare a acestora. „ Subiectele trebuie să fie la nivelul modului în care am predat și la nivelul cerut de programă, nu prin abordarea unor subiecte de acest fel. să-i împing pe părinți să se ducă să ia meditații pentru că altfel nu fac față copiii lor programei la oricare dintre discipline, despre oricare am discuta”, spunea ministrul Educaţiei în urmă cu câteva zile.

Evaluările de la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a sunt concepute de pe modelul PISA, copiii nu susțineau nicio examinare cu cerințe făcute de altcineva decât învățătorul de la clasă, până la clasa a VIII-a, când erau puși direct în fața unui examen.

Fiecare părinte trebuie să afle direct de la învățătoare și dirigintă în ce măsură copilul cunoaște materia.