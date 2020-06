Grup anti-bullying în fiecare școală

bodnarchuk/Getty Images/iStockphoto schoolboy crying on the street, negative emotion schoolboy crying on the street, negative emotion

Fiecare școală trebuie să înființeze un grup de acțiune anti-bullying, din care vor face parte maximum 10 membri, potrivit normelor metodologice de aplicare a Legii 221/2019 pentru combaterea violenței în unitățile de învățământ, care au fost publicate în Monitorul Oficial.

Rolul acestui grup este atât de a preveni, cât și de identifica și soluționa fapte de bullying comise între elevi, prin acțiuni fizice, verbale, relaționale și/sau cibernetice, a anunțat Ministerul Educației și Cercetării. În fiecare școală, din grupul anti-bullying vor face parte directorul unității de învățământ, profesorul consilier școlar, trei cadre didactice formate în problematica violenței, inclusiv a violenței psihologice-bullying, doi sau mai mulți reprezentanți ai elevilor, un reprezentant al părinților, reprezentanți ai autorității locale.

De asemenea, implementarea planului anti-bullying, conform normelor de aplicare a Legii 221/2019, presupune:

- activități de informare și conștientizare asupra fenomenului de bullying pentru personalul școlii, copii și părinți;

- măsuri de comunicare și informare internă, la nivelul unității de învățământ, cu privire la procedurile de prevenire, identificare, raportare și intervenție a situațiilor de bullying în spațiul școlar;

- proceduri de intervenție în situațiile de violență psihologică-bullying;

- responsabilizarea cadrelor didactice în scopul intervenției imediate în cazurile de bullying semnalate sau identificate;

- organizarea unor activități, precum concursuri, teatru forum ș.a., în scopul încurajării respectării valorilor și misiunii declarate a școlii, participarea la identificarea, medierea sau raportarea situațiilor de bullying;

- atragerea părinților în participarea la dezbateri și sesiuni de informare cu privire la bullying;

- activități de măsurare a impactului acțiunilor cuprinse în planul anti-bullying și ale eficienței grupului de acțiune;

- orice alt tip de activitate care are scopul de a preveni bullyingul.

Pentru a face cunoscute modalitățile de intervenție în cazul de bullying, începând cu anul școlar 2020-2021, unitățile de învățământ preuniversitar pot afișa infografice accesibile tuturor copiilor, cadrelor didactice, personalului auxiliar și părinților.

Fiecare unitate de învățământ are, de asemenea, obligația de a introduce în Regulamentul de Ordine Interioară (ROI) obiectivul „școală cu toleranță zero la violență”.

Bullyingul poate fi de mai multe tipuri: verbal (apelative denigratoare, tachinare, insulte, poreclire, sarcasm, bârfă, amenințări, șantaj etc.), emoțional (gesturi amenințătoare, intimidare, exludere), fizic (lovire, bătaie, îmbâncire, blocarea căii, înghesuire), relațional, inclusiv sexual (subminare, izolare, intimidare, hărțuire, atingere, avansuri etc.), deposedare de lucruri sau electronic (mesaje repetate supărătoare, amenințătoare, obscene, filmări/imagini/mesaje denigratoare la telefon, computer; ridiculizare, publicarea online a unor videoclipuri sau poze personale fără acordul persoanei în cauză etc.).