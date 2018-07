"How to College", un eveniment dedicat liceenilor care vor să studieze la facultate în străinătate

Liceenii care vor să studieze la facultăţi din străinătate pot afla mai multe despre provocările pe care le presupune acomodarea la un mediu nou în cadrul evenimentului "How to College", organizat pe data de 30 iulie, la sala studio de la Arcub, de către Asociaţia Bucharest Youth League.



În cadrul evenimentului, dedicat exclusiv liceenilor, 13 studenţi români care urmează cursuri ale unor facultăţi din străinătate vor vorbi despre propria experienţă, oferind sfaturi pentru soluţionarea dificultăţilor cu care se pot confrunta tinerii care merg la studii peste hotare: integrarea socială, economisirea banilor, implicarea în activităţi extraşcolare, adaptarea la o bogată diversitate culturală. În plus, participanţii vor putea asista la ore de curs, susţinute într-o manieră specifică universităţilor din străinătate.



Cristina Stana, speaker în cadrul evenimentului, a declarat pentru AGERPRES că evenimentul este menit să "facă lucrurile mai uşoare" pentru viitorii studenţi, deoarece pentru mulţi tineri români, întâlnirea cu un mediu nou reprezintă un adevărat şoc, determinându-i pe unii dintre ei să renunţe.



"'How to College' este un proiect ambiţios special creat pentru liceeni de către un grup de actuali studenţi din toate colţurile lumii: Statele Unite, Marea Britanie, Olanda, Italia şi Franţa. Creat sub îndrumarea doamnei Daniela Bordei şi a celor trei 'conceptori', Radu Tolontan (University of Michigan), Tori Popescu (Drexel University) şi Matei Mareş (Dickinson College), evenimentul îşi propune să împărtăşească experienţe, învăţături şi obstacole inspirate din studiul la facultate în străinătate. Practic, ziua va fi compusă dintr-o serie de discuţii interactive, ateliere şi sesiuni de întrebări prezentate într-un format relevant, atractiv şi informal pentru participanţi", a informat Asociaţia Bucharest Youth League prin intermediul unui comunicat.



Evenimentul, care va începe la ora 10,00, va fi organizat sub forma unei zile la facultate, iar sesiunile vor fi împărţite astfel: discursuri individuale despre experienţe legate de studiul în străinătate; ateliere practice asociate cursurilor din diferite domenii de studiu; sesiuni informative pe diverse teme.



Asociaţia Bucharest Youth League, organizaţie neguvernamentală, non-profit, apolitică şi independentă, a fost înfiinţată pentru a oferi un mijloc de colaborare, învăţare şi comunicare tinerilor care vor să desfăşoare proiecte dedicate dezvoltării pe plan academic şi extra-curricular. AGERPRES