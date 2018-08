Înghesuială la Academia de Poliţie

Tinerii se „bat” pe locurile de la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti. Sute de absolvenţi de liceu din toată ţara, însoţiţi de părinţi, au venit ieri încă de la primele ore ale dimineţii şi s-au aşezat la coadă pentru a se înscrie la o facultate din cadrul acesteia. Tinerii spun că îşi doresc o carieră în poliţie deoarece consideră că locul de muncă în domeniu este stabil şi salariul este unul care-i încântă.

În acest an, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti a scos la concurs 855 de locuri. Înscrierea candidaţilor pentru Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative-Specializarea „Drept”, Facultatea de Poliţie de Frontieră şi Facultatea de Jandarmi are loc în data de 1 august. De asemenea, înscrierea pentru Facultatea de Pompieri are loc tot în data de 1 august, iar pentru Facultatea de Arhivistică, acest proces are loc între 31 iulie şi 4 august.