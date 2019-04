Iohannis și Ministerul Educației i-au făcut pe profesori să plângă

Haosul de la titularizare, când profesorii suplinitori au aflat peste noapte că articolul de lege care le permitea să obțină un post permanent a devenit neconstituțional, a creat un val de nemulțumiri în sistemul de învățământ. Mai mulți profesori suplinitori i-au scris președintelui Klaus Iohannis și i-au explicat cum trăiește un cadru didactic care nu are un post, deși s-a pregătit pentru asta și a luat un examen. Alte zeci de colegi din țară și-au așternut poveștile pe un grup creat online numit „Ne vrem demnitatea înapoi”. Profesorii nu vorbesc doar despre eforturile lor, ci și despre corupția din sistem, și susțin că unele catedre se dau pe mii de euro.

Pasajul din lege care a creat întregul scandal a fost suspendat printr-un ordin venit pe 5 aprilie de la Ministerul Educației către inspectoratele școlare din țară. În aceeași hârtie s-a anunțat că se va veni cu modificări ce vor fi anunțate în termen de 15 zile. 4.000 de cadre didactice din țară așteptau titularizarea pe post, conform articolului 253 din Legea Educației, și au ales să își spună public poveștile după ce au aflat că legea va fi schimbată.

Povești de „profesor suplinitor”

Suplinitorii care i-au scris președintelui spun că l-au ales pe primul om din stat pentru că acesta a fost cel care a sesizat Curtea Constituțională referitor la articolul 253. „Domnule Președinte, mă numesc Profesor Suplinitor și îmi doresc demnitatea înapoi! Am intrat în învățământ pentru că îmi plac copiii și îmi place foarte mult ceea ce fac! Dar zilnic îmi sunt puse piedici. Am dat examenul de titularizare în fiecare an, dar nefiind niciun post titularizabil, nu m-am putut titulariza! Am dat și examenul de definitivat, m-am dus la toate conferințele, cercurile metodice, timp în care nu am fost alături de familia mea! Am un băiețel cu nevoi speciale, care nu înțelege de ce în loc să stau cu el și să îi dedic lui vacanțele, eu îl duc la bunici, pentru că mama trebuie să învețe că are examene. Cum îi explici unui copil non-verbal și cu probleme grave de sănătate că mama lui trebuie să învețe an de an pentru același examen? Anul acesta era anul în care puteam să respir ușurată. Eram, în sfârșit, pe un post viabil 4 ani, mă puteam titulariza și puteam să mă ocup mai mult de copil, de familie, de mine! Mi-am făcut cu mare emoție dosarul, am mers și l-am depus, ca apoi, peste noapte și în timpul nopții, ca hoții, mi-a fost luat acest drept!” - este o parte din ceea ce un suplinitor i-a scris președintelui.

Toți cei care au scris au ales să nu își spună numele real, ci să se numească „profesor suplinitor”. Cadrele didactice și-au explicat gestul spunând că vor ca astfel să se înțeleagă că sunt unite și că nu vor să se facă diferențe între ele. „Domnule Președinte, știți cât e de greu când îți lași copilul de nici un an plângând, când cel în grija căruia rămâne acasă ți-l ia de la piept pentru că tu trebuie să pleci, faci naveta și nu îți permiți să întârzii la ore? Știți de câte ori mi-am reproșat că sunt o mamă rea? Știți de câte ori am plâns în drum spre școală, dar apoi îmi ștergeam lacrimile cu dosul palmei, spunându-mi că va fi bine, mai e anul acesta și voi fi titular? Și am păstrat acest gând că va fi bine până în seara de dinaintea zilei când trebuia să predăm dosarele în vederea luării postului și, în final, a titularizării în baza art. 253. Seara târziu am aflat că totul a fost în zadar, tot ce am sacrificat în anii aceștia s-a dus pe apa sâmbetei într-o clipită. În noaptea aceea n-am mai putut să dorm, iar zilele ce au urmat au fost de coșmar. Ziua de după aflarea veștii a fost și mai grea, colegi de-ai mei plângeau în fața inspectoratelor”, spune un alt cadru didactic, în mesajul către președinte.

Dezvăluiri din sistem: Catedre date pe șpagă

„Știm cu toții că multe posturi sunt aranjate, știm cum se dau aceste examene și ne luptăm degeaba. Dacă nu aș avea copii, aș pleca din țara asta”, ne-a spus, mâhnit, unul dintre suplinitori. Iar cadrele didactice au vorbit despre corupția din sistem și pe grupul creat de ele, grup care este public și nu este nevoie de acceptul cuiva pentru a putea vedea ce se discută. „Mi-am pierdut postul odată pentru 3.000 de euro, l-am pierdut odată și la pretransfer, și am tot luat-o de la început, deși nota mea a fost 9,65”, povestește un suplinitor.

Mulți profesori spun că scrisorile lor vor fi trimise și către Ministerul Educației, considerat acum de către ei la fel de vinovat ca și Președinția pentru situația creată.

„Încercăm acum, printr-o ordonanţă de urgenţă, sperăm să o aducem chiar mâine (miercuri, 3 aprilie - n.r.) în Guvern, să găsim o soluţie care să repare această situaţie”, spunea, săptămâna trecută, ministrul Ecaterina Andronescu. Nu a reușit.