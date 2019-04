„IT pentru non IT-iști”, un nou proiect al Universităţii Politehnica din Bucureşti

Facultatea de Energetică din cadrul Universității POLITEHNICA din București și Crystal System au dezvoltat un proiect comun ce are la bază un nou model formativ complementar gratuit pentru studenții interesați să-si dezvolte competenţele în domeniul IT/tehnologie. Astfel, astăzi, 18 Aprilie, 2019, ora 14, în incinta Facultăţii de Energetică – sala EC104 va fi lansat proiectul “IT pentru non IT-iști” prin care aproximativ 150 de studenți vor fi selectaţi şi , printr-un modul complementar în domeniul celor mai noi tehnologii și aplicații software, vor accede la formarea lor profesională suplimentară

Astăzi există o criză de personal specializat cu competenţe pe domeniul IT. Pe de o parte, cererea de personal depășește oferta, iar pe de altă parte menținerea angajaților existenți reprezintă o provocare continuă cu care se confruntă companiile. Acordul de parteneriat între Facultatea de Energetică şi Crystal System vine să ofere unele soluții pentru aceste probleme.Tematica cursului de formare (denumit „IT pentru non IT-iști”) are la bază studierea următoarelor elemente principale: Algoritmica, Programare în limbajul ABAP (SAP) şi Baze de date. în prealabil, firmele din domeniu au fost consultate pentru a adapta conţinutul formării la necesităţile mediului economic.

„Digitalizarea a schimbat şi va schimba în mod semnificativ atât mediul de business, cât şi modul nostru de viaţă. Trecerea la un viitor digital va afecta fiecare companie, indiferent de industria din care face parte. Oportunităţile de muncă în domenii bine platite vor creşte dacă ai competenţe in zona de IT, împreună cu cele din domeniul specific de licenţă şi master.Parteneriatul nostru presupune selectarea în fiecare an universitar a unui număr de circa 150 studenți şi formarea lor profesională suplimentară printr-un modul complementar în domeniul celor mai noi tehnologii și aplicații software, cu aplicabilitate in domeniul ingineriei energetice” a declarat prof. dr. ing. Horia Necula, Decanul Facultăţii de Energetică din Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti.

Profesorii implicaţi în predarea cursurilor sunt din UPB (Facultatea de Energetică) dar și specialiști din cadrul companiei Crystal System.Evenimentul de lansare a proiectului, va avea loc astăzi, 18 aprilie la ora 14.00 în cadrul Facultăţii de Energetică – sala EC104, prima serie de cursuri urmând a se organiza în perioada 6 mai - 15 iunie 2019, într-o sală complet modernizată de către Crystal System şi adaptată cerinţelor specifice ale formării.