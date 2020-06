La Bac, rugăciunile se fac pentru termoscanare

Karina Knapek/INTACT IMAGES

Astăzi începe Bacalaureatul 2020, cu aceleași restricții și reguli stricte ca la Evaluarea Națională. Oricine va avea temperatura corporală peste 37,3 grade Celsius, la oricare dintre probe, va fi trimis acasă. A doua șansă li se va da de pe 6 iulie, dacă respectă limita maximă de temperatură admisă. Și orarul rămâne neschimbat, deși asociațiile elevilor au cerut decalarea programului, pentru a se face triajul epidemiologic fără a-i obliga pe unii să se trezească de la ora 5:00 dimineața în zilele de examen.

Ministerul Educației a ignorat și acest aspect, iar în săli se va intra până la ora 8:30. Unii elevi spun că nu se mai roagă pentru subiecte, ca până acum, ci pentru temperatură.

La triajul epidemiologic preliminar pentru admiterea la examenul de Bacalaureat sunt așteptați 155.000 de absolvenți de liceu. Aceștia vor avea de respectat o serie de reguli stricte, dacă trec de proba eliminatorie a temperaturii corporale. Dintre elevii de clasa a VIII-a au fost eliminați patru care depășeau limita de temperatură.

Una dintre eleve avea și acte doveditoare pentru diagnosticul „enterocolită”, dar asta nu a contat, pentru că ordinul comun al Ministerului Educației și Ministerului Sănătății nu include niciun fel de excepție. La fel va fi și în cazul Bacalaureatului, astfel încât elevii cu temperatura peste 37,3 grade, indiferent din ce motiv, vor fi reprogramați la următoarea sesiune, la oricare dintre probe se va întâmpla acest lucru.

„Am 32 de ani și abia așteptam să pot da Bacalaurearul. Am întrerupt școala la 17 ani, am lucrat, pentru că nu aveam cu ce să mă-ntrețin. Acum mă rog să pot să intru la toate probele, să nu am temperatura mare, pentru că am fost la dentist în ultima săprămână. Am dat acatiste. În a opta am dat ca să fie subiectele ușoare, dar acum ăsta e cel mai mare stres”, spune Raluca, din București, absolventă a XIII clase, unul dintre cei care au făcut mari eforturi pentru a finaliza studiile.

Telverde pentru intervenție rapidă

Astăzi, absolvenții de liceu susțin proba la Limba și literatura română, iar mâine, 23 iunie, se va desfășura proba la Limba și literatura maternă, urmând ca miercuri, 24 iunie, să aibă loc proba obligatorie a profilului.

Ultima probă scrisă din această sesiune, proba la alegere a profilului și a specializării, este programată joi, 25 iunie. Examenul este organizat în 1.095 centre de examen, iar MEC pune la dispoziția celor interesați linia TELVERDE 0800801100 pentru sesizarea eventualelor disfuncționalități pe durata probelor scrise. Numărul va fi disponibil în perioada 22 - 25 iunie, între orele 8:00 - 16:00.

Bacalaureat 2020

„Pentru susținerea probelor scrise s-au înscris aproximativ 155.500 candidați, dintre care aproximativ 123.800 candidați din promoția curentă, respectiv 31.800 candidați din promoțiile anterioare. În Capitală vor susține probele examenului

de Bacalaureat peste 17.000 de candidați”, anunță MEC.

Probele încep la ora 9:00, iar accesul elevilor în săli fiind permis până la ora 8:30. În sălile de clasă trebuie asigurate măsuri de

prevenire și protecție obligatorii.