Liviu Pop: Nu avem standarde de evaluare corecte

Preşedintele Comisiei de învăţământ a Senatului, Liviu Pop, a declarat marţi, cu prilejul prezentării Raportului privind starea învăţământului bucureştean pentru anul şcolar 2018-2019, că în sistemul educaţional nu există standarde de evaluare "corecte".



Potrivit senatorului, evaluarea în sistemul educaţional ar trebui "standardizată".



"Ne lipseşte evaluarea în sistemul de învăţământ. (...) În momentul în care vom face o evaluare corectă în tot sistemul de învăţământ nu o să mai avem nici şcoli aglomerate, nici profesori puşi la zid, nici părinţi puşi la zid, nici primari, parlamentari sau miniştri puşi la zid. (...) Oamenii şcolii, împreună cu experţii educaţionali, haideţi să standardizăm evaluarea în sistemul de învăţământ!", a spus Pop.



El a afirmat că sistemul de evaluare din învăţământul preuniversitar ar putea fi finalizat într-un an.



"Eu zic că un orizont rezonabil este un an şcolar. Într-un an şcolar putem finaliza sistemul de evaluare în tot învăţământul preuniversitar. Vom creşte încrederea în dascăli. Astăzi încrederea în dascăli este apropiată de încrederea în politicieni, la un nivel foarte jos. (...) Nu avem standarde de evaluare corecte", a susţinut Liviu Pop.



El a adăugat că România este singura ţară din Uniunea Europeană care are încă profesori necalificaţi.



"Sunt convins că putem în următorii trei ani de zile, începând cu anul şcolar următor, să calificăm toţi profesorii din sistem. (...) Un profesor necalificat poate face mult mai rău decât lipsa unui profesor", a completat senatorul PSD.

AGERPRES