Locurile la învățămâmntul dual vor crește cu aproape 30% în anul școlar 2020-2021

Secretarul de stat în Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Luminiţa Barcari, a declarat că în anul şcolar următor vor crește cu peste 29% locurile în învăţământul dual.



"Pentru anul şcolar următor va fi o creştere cu peste 29% a ofertei de şcolarizare la învăţământul dual. Acest lucru ne spune că deja se extinde şi au căpătat încredere, mă refer în primul rând la agenţii economici, pentru că ei trebuie să facă solicitarea de a înfiinţa clase de învăţământ dual. Cele mai multe locuri alocate în planul de şcolarizare, ca urmare a solicitărilor operatorilor economici parteneri ai unităţilor de învăţământ, sunt următoarele domenii de formare profesională: mecanică 3.826 locuri, turism şi alimentaţie - 1.330 locuri, electric - 823 de locuri, electromecanică - 734 de locuri", a spus Barcari.



Peste 760 de operatori sau agenţi economici vor fi parteneri de practică în învăţământul dual, în creştere faţă de anul şcolar 2019-2020 cu 10%.



Secretarul de stat a spus că doreşte rebranduirea calificărilor profesionale în Nomenclatorul de meserii.



"Mi-aş dori să rebranduim calificările profesionale în Nomenclator, pentru că elevii sunt atraşi de exemplu de design vestimentar, în loc să spui croitorie. Învăţământul dual este parte a învăţământului profesional şi tehnic. Parteneriatul dintre mediul economic şi educaţie este soluţia ideală pentru a răspunde nevoilor de pe piaţa muncii. Cred că trebuie să promovăm mult mai mult exemplele de bune practici din toate ţara, trebuie să insistăm pe avantajele pe care le au agenţii economici atunci când şcolarizează elevi pe acea calificare profesională pe care o doresc. Trebuie să atragem tinerii să rămână în ţară. Pentru că, într-adevăr, agenţii economici se tem că odată şcolarizaţi, odată ce investesc în aceşti tineri, după terminarea perioadei de şcolarizare ei vor pleca. Au mai trecut prin acest lucru", a mai arătat Luminiţa Barcari la evenimentul de lansare a VoHub - Coaliţia pentru promovarea învăţământului profesional dual în România, realizat de Asociaţia Hands Across Romania şi Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic.



Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Victor Picu, este de părere că educaţia şi formarea profesională nu trebuie să fie separate.



"Învăţământul dual, aşa cum este reglementat, aşa cum deja în România în anumite cazuri a arătat că este funcţional şi că vine în întâmpinarea nevoilor pieţei, cred că este una dintre soluţiile principale. România are nevoie de forţă de muncă calificată şi are nevoie de o rată a şomajului mai mică în rândul tinerilor. Educaţia şi formarea profesională, educaţia şi calificarea în muncă nu pot să fie niciodată separate", a arătat Picu.

