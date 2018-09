Luni încep cursurile anului şcolar 2018-2019. În București există 284.000 de elevi

Karina Knapek/Intact Images Elevi in prima zi de scoala, la Scoala nr. 7 din Bucuresti, luni, 16 septembrie 2013. INTACT IMAGES/Jurnalul National/Karina Knapek Elevi in prima zi de scoala, la Scoala nr. 7 din Bucuresti, luni, 16 septembrie 2013. INTACT IMAGES/Jurnalul National/Karina Knapek

Aproximativ 284.000 de elevi şi preşcolari din Bucureşti încep luni cursurile anului şcolar 2018-2019.



Dintre aceştia, potrivit planului de şcolarizare, 250.819 elevi şi preşcolari sunt în învăţământ de stat şi aproape 34.000 în învăţământul particular.



Potrivit planului de şcolarizare, numărul estimat de elevi şi preşcolari pentru învăţământul de stat este următorul: nivel preşcolar 37.712 de copii, primar 84.705 de elevi, gimnazial 62.246 elevi, liceal 64. 520 de elevi, profesional 2.433 de elevi, post-liceal 3.663 de elevi.



În Bucureşti, un număr de 14 unităţi nu au autorizaţie sanitară, iar 49 unităţi de învăţământ de stat nu au personal medical angajat, adică medic sau asistent medical, însă aceste cifre se vor modifica dat fiind faptul se fac angajări, a declarat pentru AGERPRES inspectorul IŞMB Marina Manea.



În ceea ce priveşte autorizaţiile ISU, în învăţământul de stat sunt autorizate 53 de clădiri şi 772 neautorizate. Alte 252 nu fac obiectul autorizării ISU.



În învăţământul privat 39 de clădiri sunt autorizate, iar 485 neautorizate. Nu fac obiectul autorizării ISU 105.



Cursurile noului an şcolar care încep luni însumează 168 de zile lucrătoare (34 de săptămâni). Structura anului şcolar cuprinde semestrul I (10 septembrie 2018 - 1 februarie 2019) şi semestrul al II-lea (11 februarie 2019 - 14 iunie 2019).



Vacanţele elevilor din toate ciclurile de învăţământ sunt programate astfel: vacanţa de iarnă (22 decembrie 2018 - 13 ianuarie 2019), vacanţă intersemestrială (2 - 10 februarie 2019), vacanţa de primăvară (20 aprilie - 5 mai 2019) şi vacanţa de vară (15 iunie - 15 septembrie 2019).



Suplimentar, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar beneficiază de vacanţă în săptămâna 27 octombrie - 4 noiembrie 2018. Pentru clasele terminale din învăţământul liceal, anul şcolar se încheie în data de 31 mai 2019, iar pentru clasa a VIII-a, în data de 7 iunie 2019.



Programul naţional "Şcoala altfel" are o durată de 5 zile consecutive lucrătoare în timpul anului şcolar şi poate fi derulat în perioada 1 octombrie 2018 - 31 mai 2019, pe baza unei planificări ce rămâne la decizia şcolilor. Desfăşurarea programului 'Şcoala altfel' nu coincide cu perioada alocată susţinerii tezelor semestriale. Acestea vor avea loc, de regulă, la finalul semestrelor, după parcurgerea programei şcolare, cu cel puţin trei săptămâni înainte de finalul semestrului. Etapele naţionale ale olimpiadelor şcolare se vor organiza, în general, în perioada vacanţei de primăvară, potrivit unui calendar specific.



Totodată, unităţile de învăţământ şi inspectoratele şcolare vor marca prin manifestări specifice ziua de 5 octombrie - Ziua internaţională a educaţiei şi ziua de 5 iunie - Ziua învăţătorului, în măsura în care, prin contractul colectiv de muncă aplicabil, nu sunt instituite ca zile nelucrătoare.



În situaţii deosebite, bine fundamentate, în funcţie de condiţiile climatice şi de specificul zonei şi al şcolii, inspectoratele şcolare judeţene pot aproba, la cererea conducerii unităţilor de învăţământ, modificări ale structurii anului şcolar. Acestea se pot aproba numai în măsura în care se asigură parcurgerea integrală a programelor şcolare. Recuperarea cursurilor suspendate ca urmare a unor situaţii obiective de urgenţă (intemperii, epidemii, calamităţi naturale) nu se poate realiza în perioada vacanţelor şcolare.



Prima sesiune a examenului de bacalaureat va începe pe 3 iunie cu proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A).



Proba va continua în data de 4 iunie şi va fi urmată de evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (5 - 6 iunie).



În zilele de 7, 10 şi 11 iunie este programată evaluarea competenţelor digitale (proba D), iar în 12 - 13 iunie se vor evalua competenţele lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională (proba C). Candidaţii de altă confesiune decât cea ortodoxă, care sărbătoresc Rusaliile în data de 10 iunie, pot fi programaţi pentru susţinerea probei D în zilele de 7 şi 11 iunie.



Prima probă scrisă - Limba şi literatura română - Ea) - va avea loc pe 1 iulie. Proba la Limba şi literatura maternă - Eb)- este programată pe 2 iulie, iar proba Ec) - proba obligatorie a profilului pe 3 iulie. Ultima probă scrisă - cea la alegere a profilului şi specializării - proba Ed) - se va desfăşura pe 4 iulie.



Afişarea primelor rezultate este programată pentru data de 8 iulie (până la ora 12,00) şi va fi urmată de depunerea contestaţiilor (orele 12,00 - 16,00). Între 9 şi 12 iulie vor fi soluţionate contestaţiile, în timp ce afişarea rezultatelor finale este prevăzută pentru data de 13 iulie.



Înscrierile pentru susţinerea examenului în prima sesiune se fac în săptămâna 27 - 31 mai 2019. Cursurile pentru clasele a XII-a şi a XIII-a se încheie vineri, 31 mai.



A doua sesiune a examenului de Bacalaureat 2019 are următoarea structură: 15 - 19 iulie - înscrierea candidaţilor; 26 iulie - înscrierea candidaţilor care au promovat examenele de corigenţe; 21 august - limba şi literatura română - proba Ea) - proba scrisă; 22 august - limba şi literatura maternă - proba Eb) - proba scrisă; 23 august - proba obligatorie a profilului - proba Ec) - proba scrisă; 26 august - proba la alegere a profilului şi specializării - proba Ed) - proba scrisă.



Pe 27 şi 28 august va avea loc proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A, pe 29 august evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B, 30 august şi 2 septembrie - evaluarea competenţelor digitale - proba D, iar pe 2 - 3 septembrie evaluarea competenţelor lingvistice într-o limba de circulaţie internaţională - proba C.



În data de 3 septembrie va avea loc afişarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12,00) şi depunerea contestaţiilor (orele 12,00 - 16,00).



Rezultatele finale, după rezolvarea contestaţiilor, vor fi afişate pe 7 septembrie.



Prima probă scrisă la Evaluarea Naţională, cea la limba şi literatura română, va avea loc în data de 18 iunie 2019.



Următoarea probă scrisă, la matematică, se va desfăşura în data de 20 iunie, iar ultima (limba şi literatura maternă - pentru elevii care au studiat această disciplină) este programată în data de 21 iunie.



Afişarea primelor rezultate este prevăzută pentru data de 25 iunie (până la ora 12,00), procedură urmată de înregistrarea contestaţiilor. Examenul se va încheia pe 29 iunie, cu afişarea rezultatelor finale. AGERPRES