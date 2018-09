Manualele tipărite nu vor dispărea, dar implicarea tehnologiei în procesul de învățare câștigă tot mai mult teren

David Istvan

Cea de-a unsprezecea ediție a Conferinței Anuale Fischer International, care a avut loc în perioada 31 august - 1 septembrie, a dat startul unui nou an școlar, alături de reprezentanți de prestigiu din acest domeniu: Cambridge University Press, Collins ELT, Global ELT, National Geographic Learning, Oxford University Press și alții.

La eveniment au participat peste 400 de profesori de limba engleză și alți profesioniști ELT din toată țară. Pe lângă autori și formatori internaționali, autori de cărți pentru învățarea limbii engleze, producători de materiale didactice, reprezentanți ai editurilor de profil au fost prezenți și reprezentanți ai British Council, Shakespeare School și the Cooperative Learning Academy of Snagov.

Conferința, organizată încă din primul an al înființării companiei Fischer Educational, în parteneriat educațional cu Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, a devenit un etalon al evenimentelor din domeniul English Language Teaching (ELT).

De-a lungul anilor, conferința Fischer International s-a bucurat de participarea unor nume cu rezonanță în ELT, precum Jeremy Harmer, Herbert Puchta și alături de aceștia alți autori celebri de materiale didactice, formatori internaționali, directori ai celor mai renumite edituri de carte pentru învățarea și predarea limbii engleze.

Unii au devenit prieteni apropiați ai profesorilor din România și fac parte dintre oaspeții constanți, care revin cu regularitate, atât la conferință, cât și la alte evenimente. Printre aceștia se număra David Evans, producător BBC de programe internaționale pentru învățarea limbii engleze sau Gary Anderson, formator senior al editurii Cambridge University Press.

Ediția din acest an a adus în România un număr record de specialiști și traineri internaționali, față de edițiile anterioare. Printre aceștia s-au numărat: Andrew Walkley, de la National Geographic Learning, care este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați creatori de manuale din lume și Duncan Christelow, de la Cambridge University Press, care este unul dintre creatorii tehnologiei inovatoare de educație din momentul primei "revoluții de internet", de la sfârșitul anilor 1990.

”Unul dintre cele mai importante lucruri în procesul de predare este relația cu elevii, să știi să asculți ceea ce au de spus și, de asemenea, să te asiguri că există o interacțiune cu ei. Într-o clasă de limbi străine acestea sunt esențiale, pentru că ceea ce învățăm este limba pentru comunicare”, a declarat Andrew Walkley.

”Cred că încă mai avem neovie de cărți, dar sunt foarte multe mijloace tehnologice alternative care pot fi folosite atât în clasă cât și în afara clasei. Când am început să creăm aceste mijloace digitale ne gândeam mai mult la această tehnologie decât la modul de învățare. Acum încercăm să folosim mai mult tehnologia în predare și învățare, deoarece aceasta poate ajuta profesorul să ofere mai multe informații în clasă, să facă experiența de învățare mai bună și mai plăcută”, a declarat Duncan Christelow, Head of Sales, ELT, Central and Eastern Europe, Cambridge University Press.