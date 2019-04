Marius Budăi: În cel mai scurt timp vom lansa şcolile profesionale

Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale poartă discuţii cu Ministerul Educaţiei pentru a lansa în cel mai scurt termen şcolile profesionale, a declarat luni ministrul Muncii, Marius Budăi, referitor la măsurile pe care Guvernul le are în vedere pentru rezolvarea crizei de forţă de muncă.



"Suntem în discuţii cu Ministerul Educaţiei, în termenul cel mai scurt vom lansa şi aceste şcoli profesionale, avem deja învăţământul dual. Măsurile se gândesc pe mai multe planuri, o dată pentru oprirea exodului, apoi pentru aducerea pe cât posibil a mai multe persoane în ţară, şi nu în ultimul rând pentru aducerea acelui contingent pentru lucrătorii non-UE", a afirmat Marius Budăi, la Digi24.



Acesta a menţionat că există deja mai multe grupuri de muncitori români care au renunţat la planul de a pleca din ţară.



"Pentru a încerca să-i aducem acasă pe românii noştri din Uniunea Europeană, am folosit în primul rând o bursă online a locurilor de muncă, pe acel site dedicat, Eurest, site legat de ANOFM, deja începem să dăm rezultate, sunt persoane care lucrează în Spania şi Italia care îşi doresc să vină acasă, iar patru loturi de câte 25 de persoane care în februarie îşi doreau să plece din ţară au renunţat şi au semnat din nou contractele de muncă cu angajatorii lor. Am identificat aici această necesitate a României de a construi mai mult în următoarea perioadă, de la autostrăzi până la spitale şi la a remoderniza ceea ce avem", a adăugat ministrul Muncii.



Marius Budăi a susţinut că măsura de creştere a salariilor medicilor are ca efect reducerea aproape la zero a plecării din ţară a acestora.



"Ştiţi foarte bine ce s-a întâmplat cu dublarea şi apoi triplarea salariului medicilor, acest exod a scăzut foarte mult. Sunt şi cazuri de medici care deja s-au întors, se vede pe cifre că exodul a scăzut foarte mult, spre aproape zero", a afirmat Budăi.



Ministrul Muncii s-a referit şi la măsurile de încurajare a programelor de formare prin ucenicie, precizând că nivelul de participare a fost coborât la 4 clase.



"Sunt măsuri pe care le-am gândit şi le-am luat din timp, prin încurajarea mediului de afaceri de a forma ucenici. Este o măsură foarte importantă, cu un sprijin material foarte consistent, de 2.250 de lei pentru fiecare ucenic format, pe lună, pentru întreprinzători. În acest sens, am coborât nivelul unde o persoană poate participa la ucenicie, de la 8 clase la 4 clase, şi acum , în funcţie de complexitatea muncii, perioada de ucenicie durează de la 1 la 2 ani, iar în această perioadă întreprinzătorii primesc un sprijin de la stat în valoare de 2.250 lei pentru fiecare ucenic format", a adăugat Marius Budăi.



Ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, a anunţat duminică că la nivel guvernamental vor fi iniţiate negocieri cu toate statele membre pentru a implementa un pachet de măsuri care să răspundă "nevoii şi dorinţei de revenire acasă" a românilor plecaţi la muncă în străinătate.



"(...) Una din problemele comune ridicate de aceştia (reprezentanţii mediului de afaceri din judeţul Iaşi n.r.) a fost lipsa forţei de muncă. Tocmai pentru că aceasta este o problemă cu caracter general, întâlnită pe întreg teritoriul României, precum şi în alte ţări europene, vreau să îi asigur că la nivel guvernamental vom iniţia negocieri cu toate statele membre pentru a implementa un pachet de măsuri care să răspundă atât nevoii, cât şi dorinţei de revenire acasă a celor plecaţi la munca în străinătate", a scris Teodorovici pe pagina sa de Facebook.



Pe data de 6 aprilie, la finalul reuniunii ECOFIN de la Bucureşti, ministrul Finanţelor declara că ţările europene din care pleacă multă forţă de muncă spre restul Uniunii Europene ar trebui să se gândească la un pachet agresiv de măsuri care să aducă o soluţie pentru mobilitatea selectivă, care duce la exodul creierelor.



"Poate în timpul Preşedinţiei române voi invita ţările care trimit lucrători în străinătate la o discuţie, să vedem ce e de făcut. Ar trebuie să ne gândim la un pachet agresiv care să aducă o soluţie, pentru că nu putem să ne atingem obiectivele în situaţia actuală, de aceea discutăm acum despre scăderea competitivităţii, despre cheltuieli diferite, aspecte care sunt influenţate de această mobilitate intra-europeană. Deci trebuie să încurajăm această mobilitate, dar trebuie şi să ţinem cont de tipul de măsuri pe care trebuie să le aplicăm pentru a nu fi afectaţi noi toţi", a afirmat atunci Eugen Teodorovici.



Ministrul Finanţelor a mai spus că din statele est-europene pleacă în vestul Europei nu doar cei înalt calificaţi, ci şi oamenii cu calificări medii sau scăzute. AGERPRES