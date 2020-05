Masca, greu de impus elevilor: 4 din 10 încalcă regulile

Cele două săptămâni de școală, pentru pregătirea elevilor din clasele a VIII-a și a XII-a, nu sunt obligatorii. Vor merge la cursuri de pregătire doar cei care vor dori. Nici elevii cărora nu li se poate încheia situația nu sunt obligați să meargă la școală. Ministerul Educației a transmis către unitățile de învățământ cinci variante de procedură pentru încheierea mediilor. Totuși, în cazul elevilor care vor merge în următoarea perioadă la școală, apoi la examene, nu se poate garanta că vor purta măștile și vor respecta toate regulile de distanțare fizică.

Specialiștii spun că este aproape imposibil să li se impună copiilor și adolescenților purtarea măștilor, la școală, mai ales în pauze.

„Nu cred că școala poate să-i determine pe elevi să poarte măștile și să respecte regulile. Se va întâmpla în timpul orelor de curs, dar în pauze se va putea întâmpla orice. Ideea de a permite elevilor din anii terminali să meargă la școală implică anumite riscuri. Autoritățile trebuie să lase responsabilitatea și părinților de adolescenți. Dacă estimăm că la patru din zece copii și adolescenți vor fi probleme legate de încălcarea regulilor, putem calcula un anumit risc, dar asumarea acestei situații merge dincolo de argumentul sanitar, către cel social”, a explicat, pentru Jurnalul, psihiatrul Gabriel Diaconu. În această situație sunt acum, la nivel de țară, circa 180.000 de elevi de clasa a VIII-a și circa 150.000 de clasa a XII-a și a XIII-a. Deși numărul lor este foarte mare, nu se pot face calcule pe baza totalului elevilor, pentru că nu toți vor merge la școală, în cele două săptămâni de pregătire.

Elevii ar putea renunța la pregătire

Mulți români au înțeles că vor merge obligatoriu la școală, timp de două săptămâni, până pe 12 iunie, toți elevii de clasa a VIII-a și a XII-a, dar și cei cărora nu li se pot încheia mediile, pentru că nu au două note. Însă Ministerul Educației anunță că nu este obligatoriu ca elevii din anii terminali să meargă la școală. Este o măsură luată pentru cei care doresc să beneficieze de pregătire pentru examene. Mai mult, nu este obligatoriu să meargă în toată perioada de pregătire și nici la toate cursurile, ci pot alege doar o parte dintre acestea. Doar în perioada examenelor vor merge mulți dintre cei 180.000 de elevi de clasa a VIII-a, respectiv 150.000 de clasa a XII-a, dar și aici se poate calcula absenteismul înregistrat în fiecare an, la care este posibil să se adauge câteva procente în acest an, din cauza actualelor condiții.

Nu se poate calcula riscul pe care-l implică deplasarea copiilor la școală, timp de două săptămâni, pentru elevii au dreptul să aleagă. Cei care fac naveta sunt mai afectați. Școlile vor oferi măști și dezinfectanți.

Mediile se vor încheia fără prezența în clasă

În legătură cu soluțiile stabilite de Ministerul Educației pentru cei ale căror medii nu pot fi încheiate, s-au identificat cinci situații și pentru toate există rezolvare. Situația 1: Dacă elevul are cel puțin două note pe semestrul al II-lea, se încheie media cu aceste note. Situația 2: Dacă elevul are doar o notă pe semestrul al II-lea se poate valorifica activitatea desfășurată online, pentru a doua notă. Situația 3: Dacă elevul are doar o notă pe semestrul al II-lea, dar nu se poate valorifica activitatea desfășurată online, a doua notă pentru semestrul al II-lea va fi considerată nota care reprezintă media elevului din primul semestru. Situația 4: Dacă elevul nu are nicio notă în semestrul al II-lea, media anuală devine media semestrului I. Situația 5: Dacă media din primul semestru este mai mică decât 5, atunci cadrul didactic decide împreună cu elevul data la care acesta poate susține o lucrare scrisă/proiect prin care să fie notat, iar nota de la această evaluare devine medie anuală (ca la examenul de corigență).