MEN va cere Editurii Didactice şi Pedagogice retipărirea manualului de Geografie pentru clasa a VI-a

Ministerul Educaţiei Naţionale a decis să solicite Editurii Didactice şi Pedagogice retipărirea în totalitate a manualului de Geografie pentru clasa a VI-a la care au fost constatate mai multe erori.



Potrivit unui comunicat transmis luni presei de MEN, în acest caz toate costurile vor fi suportate de editură, care îşi rezervă dreptul de a-i acţiona în instanţă pe cei vinovaţi pentru daunele aduse.



MEN precizează că decizia de retipărire a manualelor de Geografie pentru clasa a VI-a vine după o "analiză amănunţită", în urma căreia s-a constatat că multiplele erori "nu pot fi corectate printr-o simplă erată".



"Noile manuale vor fi trimise în şcoli în cel mai scurt timp posibil. Varianta digitală corectată a manualului de Geografie de clasa a VI-a va fi postată pe platforma manuale.edu.ro în cursul acestei săptămâni, astfel încât să poată fi folosită de elevi şi profesori din prima zi de şcoală. Ministerul Educaţiei Naţionale a întreprins până acum toate demersurile şi a folosit toate pârghiile legale necesare pentru a asigura manuale noi pentru începutul anului şcolar 2018 - 2019", arată sursa citată.



Conform MEN, în prezent, procedura de tipărire a manualelor este în derulare şi nu este blocată. AGERPRES