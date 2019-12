Ministrul Educației anunță că a fost stabilit un plan de acțiune ca urmare a rezultatelor PISA

Ministrul Educaţiei, Monica Anisie, anunţă că a fost stabilit un plan de acţiune ca urmare a rezultatelor PISA 2018, în care au fost incluse măsuri imediate, dar şi de perspectivă.



Săptămâna viitoare, aceasta va face o analiză profundă cu specialişti din domeniu pe subiectul evaluărilor PISA.



''Astăzi, ca urmare a ceea ce am promis deja, am stabilit împreună cu colegii mei planul de acţiune ca urmare a rezultatelor PISA 2018, în care am inclus atât măsuri imediate, cât şi măsuri de perspectivă: luni, 9 decembrie, împreună cu specialiştii şi cercetătorii în ştiinţele educaţiei voi realiza o analiză profundă a rezultatelor PISA 2018, analiză care va constitui baza pentru identificarea şi adoptarea unor măsuri; luni, 16 decembrie, voi organiza o dezbatere la care, alături de specialişti, vor participa reprezentanţi ai profesorilor, elevilor şi ai societăţii civile; până cel târziu la sfârşitul lunii decembrie vreau să avem un set de măsuri concrete cunoscute şi asumate de toţi actorii educaţionali'', a scris ministrul pe Facebook.



Ea susţine că PISA 2018 s-a desfăşurat ca urmare a eforturilor pe care ea le-a depus în anul 2016.



''PISA 2018 s-a desfăşurat ca urmare a eforturilor pe care eu le-am depus în anul 2016, tocmai pentru că am fost şi sunt conştientă de importanţa acestora şi pentru că nimeni altcineva nu îşi asumase ca România să intre în această evaluare! De altfel, nici până la momentul actual niciun alt ministru nu şi-a asumat iniţierea Hotărârii de Guvern privind PISA 2021!'', a scris Anisie.

AGERPRES