Navetiștii din clasele primare. Fuga de școlile de la țară

Lipsa elevilor ține multe școli din mediul rural cu clasele închise. Clădirile, multe dintre ele renovate și dotate mai bine decât cele din urban, sunt folosite doar parțial pentru că în unele săli învață doar 7 sau 10 elevi. În Argeș, în comuna Valea Iașiului, o învățătoare le predă, în același timp, elevilor din clasa pregătitoare, clasa întâi, a doua și a treia. Părinții au preferat să îi înscrie pe cei mici la instituții de învățământ din Curtea de Argeș, pentru că sunt școli de oraș, chiar dacă asta înseamnă o navetă zilnică de 10 kilometri. Autoritățile spun că nu vor închide școlile, chiar dacă sunt clase care funcționează cu un număr mai mic de elevi decât o cere legea, pentru că asta ar însemna depopularea localității.

În comuna Valea Iașiului sunt două școli: una în satul Mustățești și o alta în cel care are același nume ca localitatea. La prima învață copii de până la clasa a patra, adică 13 elevi în toată clădirea care a fost renovată în 2010 pe banii Inspectoratului Școlar Argeș și ai autorităților locale ce au sperat că astfel vor reuși să țină elevii la ei acasă. Într-o sală sunt 7 copii de clase diferite. Când fac bastonașe cei de clasa întâi, învățătoarea le predă celor de clasa a treia la matematică, iar când au ei de lucru, face ora de franceză cu elevii de a doua. Cei 6 copii de clasa a patra învață separat pentru că ei trebuie pregătiți pentru trecerea la clasele mai mari. În clădire încă miroase a nou, iar pereții au fost zugrăviți și în această vară. Baia este în interior, pentru că școala are canalizare și rețea de apă. La un moment dat, încercând să îi convingă pe părinți să își lase copiii aici, primarul a venit cu o idee de promovare: „Am chemat un fotograf profesionist, am făcut poze cu elevii și cu școala și le-am distribuit în localitate. Am sperat că așa, dacă vor vedea oamenii și dacă își vor vedea copiii în calendare, nu îi vor mai muta. Noi suntem lipiți de Curtea de Argeș și mulți se duc acolo pentru că e școală de oraș. Școlile de la noi erau construite în 1960, iar prin 1980 erau aici 500 de copii. Le-am refăcut, le-am dotat și e păcat. La școala principală, unde sunt clasele 5-8, avem 31 de elevi. A cincea și a șaptea învață simultan, a șasea și, mai ales, a opta, nu, pentru că au și ei un examen de pregătit. Ne-am gândit la toate. Evident, nu lipsește transportul și, ca să îi atragem, am făcut și grădiniță cu program prelungit, printre puținele din mediul rural”.

Copii de 10, de la școlile rurale

Legea învățământului cere ca o clasă să funcționeze cu cel puțin 12 elevi, dar autoritățile spun că fac excepții în multe situații pentru că altfel ar duce la depopularea unor localități. O comună în care este închisă școala nu ar avea ce să le ofere familiilor tinere. „Avem elevi de 10 de la școli din mediul rural, elevi care participă la olimpiade școlare. Se poate acolo unde și cadrul didactic și elevul lucrează, dar trebuie să își dea silința amândoi. Le mai atragem atenția părinților că naveta la o vârstă mică îl poate afecta pe copil. Se trezește mai devreme, e mai obosit, stă mai mult pe drum”, a declarat Dumitru Tudosoiu, inspectorul general al Inspectoratului Școlar Argeș.

În general, părinții care aleg să renunțe la școlile din sate merg în orașe pentru anumiți învățători sau pentru că au auzit că unele clase au avut rezultate bune. Pentru că mulți lucrează, își înscriu copiii la after-school și sunt elevi care stau la școală și 8 ore pentru că părinții nu vor ca ei să învețe în mediul rural.

Reprezentanții Inspectoratului Școlar Argeș spun că astfel de situații, ca în Valea Iașiului, sunt și în comuna Bradu, care are școli moderne, dar copiii sunt duși la Pitești, în localitate Budeasa, de unde pleacă tot spre același oraș, dar și în câteva localități de lângă Câmpulung Muscel.

E bine ca elevul să aparțină unui loc, unei comunități. E sănătos pentru el să aibă aceiași copii de la clasă și pe ulița lui, să învețe împreună, dar și să se joace împreună Dumitru Tudosoiu, inspectorul general al Inspectoratului Școlar Argeș