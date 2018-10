Peste 1.500 de boboci păşesc pentru prima dată pragul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti

În anul Centenarului Marii Uniri a României, cea de-a 154-a generaţie de studenţi a Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti , care va purta simbolic, pe tot parcursul anilor de studii, numele marelui savant român „Daniel Danielopolu” va deschide anul universitar 2018-2019. Cei peste 1.500 de boboci, împreună cu alţi aproximativ 9.500 de studenţi ai Universităţii şi cadrele didactice ale acesteia vor face să răsune încă o dată Gaudeamus Igitur în Amfiteatrul Facultății de Medicină -„George Emil Palade”.

Aflată în TOP 500 Shanghai în 2018, pe domeniul ”Medical Sciences” şi fiind cotată între pozițiile 401-500, în funcție de diferitele criterii de evaluare pe care acest top le ia în considerare , Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” rămâne una dintre cele mai titrate instituţii academice din România, poziţionând învăţământul medical românesc în ierarhia valorilor mondiale. Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” este singura universitate de medicină din țară în TOP 500, Medical Sciences.

Aproximativ 11.000 de studenţi vor intona Gaudeamus Igitur

La ceremonia de deschidere a noului an universitar, ce va avea loc luni, 1 octombrie 2018, începând cu ora 9:00, vor fi prezenţi, alături de cei aproximativ 11.000 de studenţi ai Universităţii, rectorul UMF „Carol Davila” din București, Acad. I.Sinescu şi multe alte personalităţi din mediul academic şi universitar. Noua generaţie a Universităţii, intitulată generic „Daniel Danielopolu” numără astăzi 1.545 de studenţi (Facultatea de Medicină 932, din care 25 sunt olimpici, Facultatea de Farmacie-166, Facultatea de Medicină Dentară-256 şi Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală-191).

„Poziţionarea Universităţii noastre în TOP 500 Shanghai în 2018 este cu atât mai meritorie cu cât, în acest Top, peste 90% dintre universități sunt pluridisciplinare, Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” fiind printre puținele dedicate doar domeniului medical, fapt ce demonstrează încă odată că amprentele lăsate aici, de valori inimitabile ale ştiinţei precum George Emil Palade, Thoma Ionescu, Ioan Cantacuzino, Victor Babeş, Nicolae Paulescu, Ion Juvara, Theodor Burghele sau Daniel Danielopolu, au făcut şi vor face posibilă continuitatea în excelenţa academică pentru generaţiile de azi şi cele viitoare” a declarat rectorul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti, Acad. I.Sinescu.

Potrivit acestuia „numele Daniel Danielopolu, acordat simbolic acestei noi generaţii de studenţi , dar şi faptul că aceştia păşesc pentru prima dată în tainele medicinei şi ale cercetării ştiinţifice medicale, chiar în anul Centenarului Marii Uniri, îi onorează şi în acelaşi timp îi obligă la o înaltă performanţă pe toţi aceşti tineri, cărora le revine sarcina de a transforma viitorul secol al medicinei româneşti într-unul de înaltă ţinută academică pe plan naţional şi internaţional. Şi dacă în urmă cu exact 100 de ani, savantul Daniel Danielopolu devenea unul dintre cei mai tineri profesori ai Universităţii noastre, astăzi, la ceas aniversar, generaţia ce-i poartă numele este obligată moral să-i atingă performanţele profesionale şi chiar să le depăşească”.

La rândul său, preşedintele Senatului Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti, prof.dr. Mircea Beuran a ţinut să precizeze că „deschiderea anului universitar este momentul în care visul fiecăruia dintre admişii şi continuatorii anilor de studiu în facultăţile Universităţii noastre se topeşte în realitatea pe care o trăim împreună astăzi.De aceea va rog să nu uităm să îi dăm dreptate şi astăzi părintelui medicinei moderne W.Osler care susţinea că : practica medicinei este o artă bazată pe ştiinţă”

Facultatea de Medicină numără 25 de olimpici

Anul acesta, printre cei 1.545 de studenţi înscrişi în anul I la studiile de licenţă din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti se numără şi 25 de olimpici naţionali şi internaţionali care au ales să urmeze studiul universitar la Facultatea de Medicină.

Olimpică, dar având şi performanţa obţinerii mediei 10 la examenul de bacalaureat, Mădălina Elena Popescu a declarat că

„hotărârea de a urma cursurile Facultății de Medicină din cadrul UMF “Carol Davila” este una pe care am luat-o cu mulți ani în urmă. Am fost dintotdeauna fascinată de istoria acestei universități, de numele mari din domeniul medicinei care i-au călcat pragul de-a lungul timpului și care m-au făcut să îmi doresc să studiez și eu aici. Decizia mea a fost întărită atunci când am vizitat pentru prima oară Facultatea de Medicină, moment în care am realizat cu adevărat că acesta este locul în care vreau să mă formez pentru viitoarea mea carieră, locul în care știu că visul meu de a deveni un medic de succes se va putea împlini. Plec la drum cu încredere, cu dorința de a face bine și cu speranța că mă voi putea ridica la nivelul standardelor de excelență pe care UMF “Carol Davila” le promovează”.

De asemenea, primul candidat admis, cu 98 de puncte, în UMF Carol Davila în sesiunea 2018 şi totodată purtând performanţa mediei 10 la examenul de bacalaureat, Ungureanu Elena Alexandra a menţionat că

„la mai puțin de o săptămână rămasă până la începerea anului universitar, mă simt nerăbdătoare să pornesc pe acest drum minunat și dificil. Voi purta cu mândrie titulatura de student al UMF, fiind conștientă de responsabilitatea pe care o am, de a face cinste acestei prestigioase facultăți și vocației de medic”. Aceasta a adăugat că „în cadrul proiectului Fresher's week, am avut ocazia să descopăr atmosfera academică înălțătoare și să cunosc câțiva dintre colegii mai mari. Aceștia ne-au împărtășit nouă, bobocilor, din experiența lor de studenți mediciniști și ne-au încurajat să ne dezvoltăm atât prin studiu, cât și prin voluntariat și participări la conferințe și congrese medicale, profitând de numeroasele oportunități pe care le ofera UMFCD. Eu le voi urma exemplul cu entuziasm și voi munci pentru a mă ridica la standardele înalte ale acestei universități”.