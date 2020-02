Peste 100 de universităţi vor fi prezente la RIUF - The Romanian International University Fair

Peste 100 de universităţi din mai mult de zece ţări vor participa la cea de-a 26-a ediţie a RIUF - The Romanian International University Fair, cel mai mare eveniment educaţional din Europa de Sud şi de Est, care va avea loc în Bucureşti (14-15 martie), Timişoara (17 martie), Iaşi (19 martie) şi Braşov (21 martie).



Printre ţările care vor participat la RIUF se numără Marea Britanie, Olanda, Elveţia, Franţa, Belgia, SUA, Italia sau Danemarca. Organizatorii precizează că printre universităţile de top care vor fi prezente la târg se numără Radbound University, aflată în top 10 universităţi din Olanda, sau Universitatea Birmingham, în top 100 universităţi la nivel mondial.



Vizitatorii vor avea posibilitatea să afle informaţii despre 7.000 de programe de studiu (licenţă, masterat, doctorat) şi despre oportunităţi de dezvoltare personală şi profesională pentru elevii de liceu şi studenţii prezenţi la evenimente.



Elevii şi studenţii vor afla despre procedura de admitere, burse şi viaţa în campus, oportunităţi de angajare în timpul studiilor. În plus, pot beneficia de consiliere educaţională şi vocaţională gratuită.



Reprezentanţii universităţilor vor fi pregătiţi să interacţioneze cu vizitatorii şi să răspundă întrebărilor legate de studiul în România sau în străinătate.



Cei care îşi doresc să afle cum este experienţa de student internaţional vor avea ocazia să discute direct şi cu studenţii instituţiilor educaţionale prezente la evenimentele din luna martie.



Centrul Internaţional de Formare Europeană (CIFE) este una dintre cele mai renumite instituţii de învăţământ academic postuniversitar din Europa, oferind programe de studiu pe Relaţii Internaţionale. CIFE sprijină puternic mobilitatea studenţilor, oferind programe în care tinerii studiază în fiecare semestru într-un loc nou: Nisa, Berlin, Canterbury, Istanbul, Roma sau Tunis.



În 2020, RIUF - The Romanian International University Fair împlineşte 15 ani de activitate, timp în care au fost organizate 25 de ediţii în şapte oraşe din Romania şi patru ediţii în alte trei oraşe din afara ţării: Chişinău, Atena şi Salonic.

www.agerpres.ro