Peste 2.000 de locuri pentru admiterea la UMF din Iași

Candidaţii din acest an la concursul de admitere la Universitatea de Medicină şi Farmacie 'Grigore T. Popa' din Iaşi vor concura pe 2.055 de locuri, din care 725 sunt la buget.



Potrivit unui comunicat de presă remis de UMF "Gr. T. Popa" din Iaşi, la Facultatea de Medicină vor fi disponibile 300 de locuri la buget, la Facultatea de Asistenţă Medicală Generală - 55, 10 la Nutriţie şi Dietetică, 89 la Medicină Dentară, 34 la Tehnică Dentară, 99 la Farmacie, 74 la Balneofiziokinetoterapie şi recuperare, 64 la Bioinginerie.



Pentru elevii din mediul rural sunt puse la dispoziţie 19 locuri, din care două la Medicină Dentară, 4 - Tehnică Dentară, 6 - Farmacie, 5 - Asistenţă Medicală Generală şi 2 - Nutriţie şi Dietetică. Alte 6 locuri sunt pentru romi: 2 - Medicină, 1 - Asistenţă Medicală Generală, 1 - Medicină Dentară, 1 - Tehnică Dentară şi 1 - Farmacie, iar altele 34 locuri sunt pentru români de pretutindeni.



Numărul de locuri cu taxă în lei este de 597, repartizate astfel: 178 la Medicină, 132 la Asistenţă Medicală Generală, 36 la Nutriţie şi Dietetică, 70 la Medicină Dentară, 39 la Tehnică Dentară, 85 la Farmacie, 39 la Balneofiziokinetoterapie şi recuperare, 18 la Bioinginerie.



Studenţii internaţionali au la dispoziţie 624 de locuri pe cont propriu valutar.



"Numărul de locuri pe care-l punem la dispoziţia candidaţilor la admitere în acest an este acelaşi cu cel de anul trecut, suntem la capacitatea maximă de şcolarizare. Nu sunt modificări nici în privinţa disciplinelor de concurs, iar ponderea bacalaureatului la media de admitere rămâne 10%", precizează rectorul UMF Iaşi, Viorel Scripcariu, în comunicat.



Potrivit sursei citate, admiterea la studii superioare în Universitatea de Medicină şi Farmacie 'Grigore T. Popa' din Iaşi, pentru toate ciclurile universitare, atât pentru locurile finanţate de bugetul de stat, cât şi pentru locurile cu taxă, se face numai prin concurs de admitere, în limita locurilor aprobate pentru anul respectiv.



Înscrierile la concursul de admitere la studii universitare de licenţă vor avea loc în perioada 15 - 20 iulie iar concursul de admitere va avea loc în data de 24 iulie, sub forma unui test grilă, cu durata de trei ore. Clasificarea candidaţilor se va face în ordinea descrescătoare a mediei, în care o pondere de 90% va avea nota obţinută la testul grilă şi 10% - media de la bacalaureat.



Pentru concursul de admitere disciplinele necesare sunt: Biologie clasa a XI-a (Anatomia şi Fiziologia omului) - obligatoriu şi Chimie organică sau Fizică - la alegere, pentru specializările Medicină şi Medicină Dentară. Pentru specializarea Farmacie: Chimie organică - obligatoriu şi Biologie vegetală sau Biologie clasa a XI-a (Anatomia şi Fiziologia omului) - la alegere; pentru specializările Asistenţă Medicală Generală, Tehnică Dentară, Nutriţie şi Dietetică: la alegere între Biologie clasa a XI-a (Anatomia şi Fiziologia omului) sau Chimie organică; pentru specializarea Balneofiziokinetoterapie şi recuperare, Biologie clasa a XI-a (Anatomia şi Fiziologia omului) pentru specializarea Bioinginerie - la alegere între Matematică sau Biologie clasa a XI-a (Anatomia şi Fiziologia omului).



Taxa de înscriere la concursul de admitere este de 350 de lei pentru specializările Medicină, Medicină Dentară, Farmacie, 250 de lei pentru specializările Asistenţă Medicală Generală, Nutriţie şi Dietetică, Tehnică Dentară, Bioinginerie şi Balneofiziokinetoterapie şi Recuperare. AGERPRES