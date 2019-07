Pianist genial, privat de un viitor strălucit

În febra Evaluării Naţionale şi a admiterii la liceu, Ana Dragu, mama lui Edi, un copil cu autism, genial la pian, cu nenumărate premii le olimpiadele de profil, acuză statul român că nu îi permite fiului său să îşi urmeze visul de a deveni un mare muzician. Tânărul absolvent de gimnaziu nu a reuşit să ia note mari la examen, pentru că, spune ea, elevii cu nevoi speciale ca ale fiului său ar trebui să aibă programa adaptată problemelor lor, dar şi locuri speciale la liceu aşa cum au copiii din alte categorii defavorizate.

„În toți acești ani am avut dubii și m-am simțit vinovată că de multe ori am tras prea tare de un copil prea bun pentru o lume atât de putredă”, au fost vorbele Anei Dragu, după ce Edi a obţinut la primul examen din viaţa lui nota 6 la limba română şi doar 4,95 la matematică, în timp ce la proba de aptitudini muzicale a obţinut 9,93. Deşi legislaţia privind examenele pe care copiii cu cerinţe educative speciale (CES) a fost modificată la începutul acestui an, schimbările nu sunt de conţinut. Practic, elevii cu CES au aceleaşi subiecte, dar li se oferă mai mult timp să le rezolve: „Nu știu câți oameni pot înțelege prin ce am trecut în aceste zile ale examenelor și ce înseamnă pentru un copil diagnosticat cu autism să primească la evaluări aceleași subiecte naționale, neadaptate din punctul de vedere al conținutului, ca și elevii tipici. Ce înseamnă ore în șir de meditații, zi de zi, ani de zile, pe lângă ore în șir de terapie, ca să înțelegi în final diftongul, funcția matematică, sinus, cosinus și genul liric. Mai avem puțin și executăm activitatea de internare la Psihiatrie”, scrie Ana Dragu.

Ameninţări cu judecata

Ana Dragu este determinată să îi facă dreptate fiului său şi va da în judecată Ministerul Educaţiei Naţionale pentru discriminare: “Voi da în judecată ministerul, deja am făcut adresă către Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminarii cu privire la discriminarea continuă a copiilor cu dizabilități, în învățământul de masă. Nimeni, niciodată, să nu mai treacă prin ce am trecut noi și alți părinți, doar pentru a avea șansa de a urma un liceu vocațional potrivit cu abilitățile copilului”, spune mama lui Edi.

Ce este de făcut

Potrivit Anei Dragu, care este psihoterapeut la Asociaţia Autism Europa Bistriţa, fiul său ar putea să îşi urmeze visul de a face muzică dacă toate liceele ar avea secţii pentru elevii cu CES: „Au nevoie de subiecte adaptate şi locuri speciale.Și când au talente speciale și, mai ales, când nu au. Voi da în judecată ministerul, pentru traume imposibil de vindecat. Cred că avem amândoi PTSD (stres posttraumatic – n.n.) după anii ăștia. Şcoala la care a mers fiul meu, care are profil muzical, dar şi Inspectoratul au făcut tot ce a fost legal şi uman posibil pentru ca Edi să rămână”, mai spune Ana Dragu.

Muzică înainte de cuvinte

Ana Dragu povesteşte că, pentru fiul său, pianul este totul: „Eduard spune că muzica e limbajul lui Dumnezeu. Având o pianină în casă, deși inițial a respins-o, ca pe orice schimbare de mobilier, am constatat foarte repede că are auz absolut și a început să ia lecții de pian devreme, pe la 4 ani, vorba lui, înainte să vorbească. Nu știu unde am fi fost azi fără muzică, în ciuda anilor de terapie”, povesteşte mama lui Edi.

„O armată de oameni a muncit ani de zile pentru ca Edi să susţină examenele naţionale neadaptate, după ce a învăţat pe o programă adaptată din clasa I la pian şi teorie muzicală, nu a avut niciodată nevoie de nicio adaptare, dimpotrivă, a excelat”,

Ana Dragu, psihoterapeut