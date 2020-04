Platformele, necesare pentru supravegherea activității

Două zile s-au chinuit sute de argeșeni să instaleze, să introducă date, să se logheze la una dintre platforme, care a cedat însă după primele 10 minute de curs online. Situația a fost anunțată la mai multe școli din județ, iar reprezentanții Inspectoratului Școlar Argeș au cerut o situație legată de folosirea acestor platforme. În județul Argeș, sute de cadre didactice au ținut legătura cu elevii lor prin diferite metode. Fie au făcut grupuri online sau au folosit Zoom, copiii au făcut ore și au avut teme. Însă mulți profesori și învățători au refuzat acest tip de comunicare online și așa s-a ajuns ca acest lucru să fie reglementat prin ordin de ministru. Numai că specialiștii ministerului și-au dat seama că nu pot supraveghea conturi de WhatsApp și au recomandat mai multe platforme online.

Bătaie de cap pentru elevi și profesori

După săptămâni întregi în care au folosit Zoom, câtorva sute de elevi din Argeș li s-a cerut să treacă la lecții interactive pe platforme, iar părinților, să își creeze conturi la cataloage virtuale.

„Noi am pus la dispoziția școlilor trei platforme, toate gratuite, iar fiecare și-a ales ce a considerat potrivit. Acum am cerut o situație să vedem care este cea mai solicitată. Știu că sunt cadre didactice care au lucrat în toată perioada asta, dar sunt și care au refuzat și a fost nevoie ca acest lucru să devină obligație. Ca să putem urmări activitatea a fost nevoie de aceste platforme. Ceea ce trebuie să știe toți profesorii este că, dacă pică platforma, pot reveni la o aplicație sau la alt mod de comunicare ca să țină orele. Evident că apar erori. Eu am cerut, în calitate de consilier local al Piteștiului, să folosim o platformă contra cost, însă acest lucru a fost refuzat de colegii mei. Costul era de 1 euro pentru un elev și doi părinți și am cerut să fie susținut din bugetul Primăriei. Este păcat de faptul că nu a fost acceptată propunerea mea. După ce voi avea o situație a platformelor gratuite folosite, vom vedea și care funcționează”, a spus inspectorul general al Inspectoratului Școlar Argeș, Dumitru Tudosoiu.

