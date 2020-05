PREA GREU! Alianța Maghiarilor din Transilvania cere eliminarea limbii române de la bacalaureat!

Lucian Alecu

O asociație a etnicilor maghiari s-a adresat autorităților cu revendicări de simplificare a examenului de bacalaureat. Alianța Maghiarilor din Transilvania a cerut premierului și ministrului educației eliminarea probei de limba și literatura română de la examenul de bacalaureat din acest an pentru elevii maghiari.

Copreședintele AMT consideră că este o discriminare pentru elevii maghiari să susțină o probă în plus la bacalaureat față de elevii care au studiat la școlile cu predare în limba română. În plus crește și riscul de infectare cu coronavirus din cauza unei probe în plus , adaugă liderul maghiar.

Examenul de bacalaureat se desfășoară în perioada 22-25 iunie.

Potrivit HIRADO-fluxul de știri în română al agenției ungare oficiale MTI, elevii maghiari obțin note mici la examinarea la limba și literatura română.