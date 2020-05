Precizări privind încheierea mediilor

Lucian Alecu

În privinţa mediilor din semestrul al II-lea, Ministerul Educaţiei a spus că acestea se vor încheia cu cel puțin două calificative sau note, şi că nu se vor mai susţine tezele.

Dacă elevul are cel puțin două calificative/note în semestrul II, dar activitatea sa online nu poate fi valorificată, atunci media se poate încheia doar cu aceste note. Dacă elevul are cel puțin două note în semestrul II și activitate online, atunci media se poate încheia și cu mai mult de două note. În situaţia în care are doar o notă în semestrul II și nu i se poate valorifica activitatea online, atunci a doua notă va fi considerată media elevului din primul semestru. Dacă are doar o notă în semestrul II și i se poate valorifica activitatea online, atunci media se poate încheia cu cel puțin două note.

Dacă elevul nu are niciun calificativ în semestrul II și nici activitate online, atunci media semestrului I devine media anuală. Dacă nu are nicio notă în semestrul II, dar a avut activitate online, situația școlară se poate încheia cu cel puțin două note.

Dacă media primului semestru este sub 5 și nu poate fi valorificată activitatea online, cadrul didactic decide împreună cu elevul data la care acesta poate susține o lucrare scrisă, nota obţinută devenind media anuală. Dacă media primului semestru este sub 5 și se poate valorifica activitatea online, atunci media se încheie cu cel puțin două note.

Ministerul precizează că acordarea notelor pentru activitatea online se face doar cu acordul elevului sau al părintelui.