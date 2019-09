Profesionala, obligatorie pentru elevii cu note mici

Karina Knapek/Intact Images Afisarea rezultatelor de la a doua sesiune a examenului de bacalaureat, la Colegiul National Sfantul Sava din Bucuresti, luni, 2 septembrie 2013. INTACT IMAGES/Jurnalul National/Karina Knapek Afisarea rezultatelor de la a doua sesiune a examenului de bacalaureat, la Colegiul National Sfantul Sava din Bucuresti, luni, 2 septembrie 2013. INTACT IMAGES/Jurnalul National/Karina Knapek

În ciuda faptului că reprezentanţii elevilor s-au opus cu vehemenţă acestei propuneri legislative a Ministerului Educaţiei Naţionale (MEN), învățământul profesional devine obligatoriu pentru copiii care susțin Evaluarea Națională și nu reuşesc să obțină media 5. Pe de altă parte, însă, regulile MEN nu sunt la fel de drastice când vine vorba dascăli. Ministrul interimar al Educaţiei, Daniel Breaz, a dat liber la angajarea în școli a profesorilor care au luat note sub 5 la titularizare.

Elevii care nu reușesc să obțină media 5 la Evaluarea Națională nu vor mai avea acces la liceu, se arată în metodologia de admitere la liceu publicată, ieri, în Monitorul Oficial, iar noile reguli intra în vigoare chiar din acest an şcolar (2019-2020). Potrivit documentului semnat de ministrul interimar Daniel Breaz, pentru aceşti elevi, devine obligatoriu învățământul profesional.

Media de admitere la liceu se calculează la fel ca până acum: se ia în calcul media de la Evaluarea Națională 2020 (care are o pondere de 80% în media de admitere la liceu) și media generală de absolvire a claselor V-VIII (care are o pondere de 20%). Iar elevii care susțin Evaluarea Națională 2020 și obţin o medie de admitere la liceu sub 5 nu vor intra în procesul de repartizare la licee, indiferent dacă sunt teoretice, tehnologice sau vocaționale. Aceşta va trebui să se îndrepte către învăţământul profesional, de 3 ani, dual sau clasic.

Propunerea privind admiterea la liceu cu cel puțin media 5 la Evaluare a fost pusă în discuţe de la mijlocul lunii august, însă Consiliul Național al Elevilor a anunțat atunci că se opune „cu vehemență” acestei idei, deoarece aceşti copii ar fi etichetați ca incapabili să urmeze liceul.

Reguli schimbate din mers şi pentru profesori

Cu o zi înainte, Ministerului Educației a schimbat regulile şi în privinţa dascălilor. Mai exact, chiar în săptămâna în care se fac angajările în unităţile de învăţământ, ministrul Daniel Breaz a semnat un ordin prin care modifică Metodologia privind mobilitatea personalului didactic chiar pentru anul în curs. Noile reguli le permit celor care au luat note sub 5 la Titularizare sau care nu s-au prezentat la concursul național de anul acesta să fie angajați și să predea în școli.

Potrivit datelor MEN, aproape 3.400 de candidați au obținut note între 1 şi 4,99 la examenul de Titularizare 2019.