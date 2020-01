Proiect: Mai multe vacanţe, dar mai scurte

Karina Knapek/Intact Images Elevi in prima zi de scoala, la Scoala nr. 7 din Bucuresti, luni, 16 septembrie 2013. INTACT IMAGES/Jurnalul National/Karina Knapek Elevi in prima zi de scoala, la Scoala nr. 7 din Bucuresti, luni, 16 septembrie 2013. INTACT IMAGES/Jurnalul National/Karina Knapek

După ce, anul trecut, părinții s-au plâns de fragmentarea excesivă a cursurilor, Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC) a decis ca, în acest an, să elimine vacanța din februarie, care delimita cele două semestre, iar vacanța de iarnă să devină intersemestrială. Însă acum, ministerul vrea să schimbe din nou structura anului şcolar, după cum reiese dintr-un proiect pus în dezbatere publică, ieri, pe site-ul instituţiei. Potrivit documentului, școala va începe pe 14 septembrie 2020, față de 9 septembrie anul acesta, şi revine vacanța intersemestrială în ianuarie-februarie. O noutate este că vacanţa de primăvară va fi fracţionată şi va include şi Paştele ortodox, şi pe cel catolic.

Deşi, în acest an școlar, a fost eliminată vacanţa de la începutul lunii februarie, elevii români au cele mai lungi vacanțe de sărbători din Europa, totalizând 41 de zile libere de Crăciun (23) și de Paște (18). Pentru anul școlar 2020-2021, proiectul de structură arată că elevii vor avea 19 zile libere de Crăciun (23 decembrie - 10 ianuarie), 10 zile de Paștele ortodox (30 aprilie - 9 mai) şi încă 10 zile de vacanță de Paștele catolic (2 aprilie - 11 aprilie). „Având în vedere perioada în care vor avea loc Sărbătorile Pascale, am propus fracționarea vacanței de primăvară pentru a permite familiilor reunite, inclusiv membrilor din diaspora, să celebreze împreună”, a declarat Monica Anisie, ministrul Educației.

La acestea se adaugă vacanța intersemestrială (30 ianuarie-7 februarie). Elevii din clasele primare şi copiii de grădiniţă vor avea şi o vacanţă de toamnă, între 26 octombrie şi 1 noiembrie.

Semestre egale

De asemenea, proiectul prevede egalizarea duratei celor două semestre, astfel încât diferența să nu mai fie atât de mare ca în acest an, când semestrul al doilea are 20 de săptămâni, față de doar 15 săptămâni câte a avut primul semestru. Concret, propunerea Ministerului Educaţiei este ca semestrul I al anului şcolar 2020-2021 să fie cuprins în perioada 14 septembrie – 29 ianuarie (17 săptămâni), iar semestrul II între 8 februarie şi 18 iunie (17 săptămâni). Prin excepție de la prevederile anterior menționate, pentru clasele terminale din învățământul liceal, anul școlar are 32 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 4 iunie 2021.

Programul național „Școala Altfel” se va desfășura în perioada 5 octombrie 2020 - 4 iunie 2021, pe o perioadă de 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unității de învățământ.

Schimbările îi bulversează pe elevi şi părinţi

Modificările acestea care apar în structura anului şcolar îi bulversează atât pe elevi, cât şi pe părinţi, care nu mai ştiu când este vacanţă şi când cursuri. În prima zi a noului an, spre exemplu, încă din primele ore ale dimineţii, cea mai căutată frază pe internet a fost „când începe şcoala în 2020”, potrivit instrumentului Google Trends, care analizează în timp real interogările pe cel mai popular motor de căutare. Pentru cei care încă nu au aflat, şcoala începe luni, 13 ianuarie 2020.

Dacă proiectul va fi adoptat în forma lansată ieri, cele două semestre ale anului şcolar 2020-2021 ar urma să fie egale, dar școala va avea cu o săptămână mai puţin față de anul acesta, adică 34 de săptămâni de școală, față de 35 în prezent.