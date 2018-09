Promovabilitate 100% la examenul de licenţă pentru absolvenţii UMF „Carol Davila” din Bucureşti 

În primele două zile ale acestei săptămâni, 10-11 septembrie, absolvenţii tuturor facultăţilor Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti au susţinut examenul de licenţă, înregistrând o rată a promovabilităţii de sută la sută. Pentru aceştia urmează o altă mare provocare, concursul de formare post universitară prin rezidenţiat, examen care, anul acesta se va desfăşura în luna noiembrie.

În conformitate cu normele ARACIS şi cu reglementările europene (învăţământul medical superior sectorial european), examenul de licenţă organizat de către Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti a adunat la start un număr total de 1.944 de absolvenţi ( facultatea de Medicină - 1.223, Medicină Dentară – 334, Farmacie – 199 , FMAM- 188). Este de menţionat faptul că la început de promoţie au fost înscrişi 2.075 de studenţi, mai mare cu 131 faţă de numărul de studenţi înscrişi la examenul de licenţă, diferenţa cea mai mare înregistrându-se la facultatea de Medicină când, la începerea studiilor de licenţă, în urmă cu 6 ani, erau înscrişi 1.324 de studenţi.

„Ne bucură promoţia acestui an, mai numeroasă în comparaţie cu precedentele, pentru că a dovedit consecvenţă în pregătire şi o dorinţă crescândă de a acumula noţiuni noi care să-i ajute să devină competitivi pentru concursurile viitoare. Am convingerea că vom consemna peste ani medici de înaltă competenţă, cadre didactice dedicate, cercetători ştiinţifici cu calităţi superpozabile standardelor europene” a declarat Rectorul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti, Acad. I. Sinescu. Acesta a adăugat că „este menirea Universităţii noastre ca, de la un an la altul, promoţiile de absolvenţi să fie calitativ mai bune şi mai performante”.